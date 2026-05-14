Decizia de a exclude Brazilia de pe lista țărilor care respectă standardele UE în materie de siguranță alimentară survine în contextul în care Acordul de liber schimb UE-Mercosur dintre UE și Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay a intrat provizoriu în vigoare la 1 mai.

Acordul, care liberalizează comerțul cu produse agricole între cele două maluri ale Atlanticului, se confruntă în continuare cu o opoziție vehementă din partea agricultorilor europeni, care se tem că diferențele dintre standardele de producție de pe cele două maluri ale Atlanticului vor genera o concurență neloială din partea importurilor din America Latină.

„Faptul că Uniunea este capabilă să aplice regulile este esențial pentru încredere, pentru condiții de concurență echitabile și pentru relații bune cu partenerii noștri comerciali”, a declarat un diplomat al UE pentru Euronews.

Un oficial familiarizat cu dosarul a declarat că votul a fost unanim și că Brazilia devine astfel prima țară eliminată de pe lista statelor care respectă restricțiile UE privind utilizarea antimicrobienelor la animale.

Lista țărilor terțe care respectă cerințele UE și care, prin urmare, pot exporta animale destinate producției de alimente către UE, va fi adoptată oficial în zilele următoare.

Comisia Europeană a afirmat în mod constant că normele UE privind siguranța alimentară vor continua să se aplice produselor agricole importate din America Latină după intrarea în vigoare a acordului.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Eva Hrncirova, a confirmat pentru Euronews că, începând cu 3 septembrie, Brazilia nu va mai putea exporta în UE produse precum carne de bovine, de cabaline, carne de pasăre, ouă, produse de acvacultură, miere și membrane.

„Acordurile comerciale nu modifică normele noastre”, a declarat Hrncirova, adăugând: „Comisia stabilește standardele sanitare și fitosanitare obligatorii ale Uniunii, iar atât fermierii noștri, cât și exportatorii din țările terțe trebuie să le respecte.”

Bruxelles a negociat, de asemenea, măsuri de salvgardare menite să protejeze fermierii din UE, inclusiv mecanisme de monitorizare a potențialelor perturbări ale pieței cauzate de o creștere bruscă a importurilor din țările Mercosur. Au fost introduse, de asemenea, cote pentru produsele sensibile, inclusiv carnea de pasăre și carnea.

Odată ce Brazilia va demonstra respectarea normelor de siguranță, UE va putea relua importurile, iar Brazilia va putea beneficia de aceleași facilități tarifare ca și celelalte țări din Mercosur.