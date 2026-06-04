În scrisoarea deschisă, care depășește 1.800 de cuvinte, Zelenski face o evaluare directă a modului în care decurge războiul pentru Rusia, evidențiind eșecurile Moscovei și nemulțumirea tot mai mare a rușilor față de președintele lor. Totodată, el propune o întâlnire directă între cei doi lideri pentru a pune capăt conflictului, potrivit Sky News.

Zelenski începe prin a-l ironiza pe Putin, amintind de dronele ucrainene care „au făcut o vizită la deschiderea forumului din Sankt Petersburg, după ce au parcurs peste 1.000 de kilometri”, adăugând că această distanță „nu reprezintă limita capacităților noastre”.

Liderul ucrainean susține că Putin își pierde rapid sprijinul intern, iar rușii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de război, care aduce „tot mai multe consecințe negative” pentru Rusia.

„Nu aveți suficienți bani”

Potrivit lui Zelenski, cetățenii ruși sunt nemulțumiți de atacurile cu drone și rachete ale Ucrainei, de penuria de carburanți, de creșterea continuă a prețurilor, de restricții și de intenția Kremlinului de a lansa o nouă mobilizare.

El afirmă că Putin este supus unei presiuni tot mai mari pentru a redresa economia, în condițiile în care „nu se întrevede sfârșitul războiului”.

„Nu veți avea suficienți bani sau suficient capital politic pentru a continua să cumpărați loialitatea rușilor așa cum ați făcut-o în ultimii 26 de ani”, scrie Zelenski.

Președintele ucrainean susține că a primit un raport privind pierderile Rusiei din luna mai și că acestea au depășit 30.000 de militari uciși sau grav răniți.

„Menținem acest nivel lună de lună și avem dovezi video pentru fiecare dintre pierderile dumneavoastră. Nu sunt simple afirmații.”

„Știm că 63% dintre pierderile de pe câmpul de luptă sunt militari uciși, iar doar 37% sunt răniți. În secolul XXI, nicio armată nu își poate permite un asemenea raport.”

Într-un atac personal la adresa liderului rus, Zelenski afirmă că „vârsta începe să își spună cuvântul” în cazul lui Putin și că „în timp, oboseala față de dumneavoastră nu va face decât să crească”.

În final, liderul ucrainean îl îndeamnă pe Putin „să nu se teamă să aleagă calea ieșirii din acest război” și propune o întâlnire față în față pentru negocieri.

„Liderii sunt cei care rezolvă problemele esențiale. Așa a fost întotdeauna și așa va fi mereu. Propun să stabilim o dată clară pentru o astfel de întâlnire”, a transmis Zelenski.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că scrisoarea reprezintă „o propunere serioasă și importantă pentru încheierea războiului” și că aceasta va fi transmisă oficial și pe canale diplomatice.