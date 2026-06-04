Bolojan susţine că situaţia în care puterea executivă este exercitată de un guvern tehnocrat este una care convine celor de PSD, pentru că, în opinia sa, social-democraţii vor să fugă de responsabilităţi.

”Trebuie văzut în primul rând dacă va trece acest guvern, iar dacă va trece, am spus, nu cred că comportamentul PSD se va schimba. Lor, cu siguranţă, le convine în primul rând un astfel de guvern dintr-un motiv foarte simplu: îi ajută să fugă de răspundere. În condiţii normale, un partid care are cel mai mare număr de parlamentari, care dărâmă Guvernul din care face parte, ar fi trebuit în condiţii normale să-şi asume răspunderea şi să spună: da, putem forma Guvernul, încredinţaţi-ne acest mandat! Dar pentru asta îţi trebuie responsabilitate şi demnitate, ceea ce s-a dovedit că nu există, şi e mult mai comod să fii într-un guvern în liniile 2-3, dacă se poate, să beneficiezi de anumite avantaje ale guvernării şi seara să-l desfiinţezi la televizor în mod direct sau prin goarnele pe care le pot folosi. Asta a fost o tactică şi vedem chiar şi în aceste zile, în aceste ore, acest lucru se întâmplă”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la Euronews România.

Prim-ministrul interimar i-a acuzat pe social-democraţi de ipocrizie, arătând că, în timp ce PSD respinge, la nivel declarativ, orice colaborare cu AUR, în Parlament cele două formaţiuni fucnţionează precum ”două feţe ale aceleiaşi monede”.

”Gândiţi-vă la o ipocrizie pe care o avem din partea PSD, care declară că nu vrea să colaboreze cu AUR într-o formulă sau alta, dar gândiţi-vă ce se întâmplă în Parlament în această perioadă. Toţi cei care sunt parlamentari, cei care urmăresc activitatea, văd colaborarea atunci când este nevoie şi ultimele decizii ţin de alegerile, de exemplu, conducerii Institutului Cultural Român, la care foarte bine cele două partide au colaborat, şi, atunci când este un interes, funcţionează ca două feţe ale aceleiaşi monede. Partidul care reprezintă sistemul o faţă şi cel care, teoretic, reprezintă antisistemul, cealaltă faţă. Dar, altfel, funcţionează la vot. Asta e o formă de ipocrizie care nu este în regulă”, a susţinut Bolojan.

Ilie Bolojan atrage atenţia asupra riscului ca viitorul guvern să cadă pe panta populismului: Ni se suspendă proiectele europene imediat

Premierul interimar Ilie Bolojan atrage atenţia asupra riscului ca viitorul guvern să ia decizii populiste, el arătând că, dacă succesorii actualului Executiv vor lua măsuri care contravin celor pe care România le-a agreat cu Comisia Europeană, ţării noastre i se vor ”suspenda imediat” fondurile pentru proiectele europene.

”Dacă vine un guvern care vine cu politici populiste sau căruia în Parlament i se modifică legile într-o manieră în care pierde venituri la bugetul de stat, fără să scadă cheltuiele în paralel cu scăderea de venituri, în care îi cresc cheltuielile fără să îşi crească veniturile, practic, conform înţelegerii pe care o avem cu Comisia, ni se suspendă proiectele europene imediat”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul interimar a atras atenţia asupra faptului că viitorul Guvern va fi nevoit să ţină cont de problemele bugetare şi financiare ale României.

”Vă daţi seama că aceste lucruri sunt cât se poate de serioase şi când ai o criză pe care o avem, bugetară, ai o criză a preţului la energie care ne afectează competitivitatea economiei, ai o criză a capacităţii statului de a închide lucrările, avem lucrări care nu se mai termină cu anii, lucrări care încep după ceva ani, pentru că avem o birocraţie care le blochează. (...) Va trebui să rezoneze cu problemele pe care le are România. Altfel, dacă nu vine cu lucruri serioase, nu putem merge mai departe. Şi v-am spus, cel mai periculos lucru pe care l-au făcut în toată această perioadă, l-au făcut partidele, pentru că, de când sunt preşedintele PNL, nu am mai acceptat asta, cel puţin în comunicarea PNL, este să creăm aşteptări care nu pot fi onorate”, a susţinut Bolojan.

El a amintit că România mai are de îndeplinit opt reforme importante din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar concomitent trebuie să finanţeze lucrările prin fonduri europene, în aşa fel încât să nu piardă bani din componenta de grant.

Bolojan a spus că în perioada imediat următoare autorităţile trebuie să fie foarte atente la recepţia lucrărilor finanţate din bani europeni, în aşa fel încât acestea să fie acceptate, ca fiind conforme, şi de către Comisia Europeană.

”Cea mai proastă situaţie pentru România este să avem o formă de guvernare în care nu există livrabile, deci Guvernul nu livrează, nu răspunde la problemele grave pe care le avem, în acelaşi timp este susţinut artificial, să spunem, în Parlament, doar pentru ca unii să nu îşi asume răspunderea, care ar putea să facă asta, şi în acelaşi timp să se vină din nou cu politici populiste, şi atunci gravitatea nu va fi ceea ce se întâmplă în aceste zile, ci ceea ce se va întâmpla în 2028, când vom risca un vot puternic antisistem”, a atras atenţia Ilie Bolojan.