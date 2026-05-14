Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, și însoțitorul său de călătorie au fost reținuți la Milano și apoi transportați la Spitalul Sacco, relatează metro.co.uk.

Cei doi au fost informați că trebuie să rămână în carantină până pe 6 iunie, ca parte a unei perioade de izolare de 42 de zile.

Bărbatul se afla în același zbor cu Mirjam Schilperoord, în vârstă 69 de ani, care a murit după ce a zburat din Sfânta Elena la Johannesburg, după ce a contractat virusul.

Ea era soția primului bărbat care a murit, Leo, în vârstă 70 de ani, care s-a îmbarcat pe nava MV Hondius și a mers să observe păsările de la o groapă de gunoi de pe o insulă îndepărtată din Argentina.

În prezent există 11 cazuri raportate legate de focarul acestei boli rare de pe nava de croazieră, dintre care nouă au fost confirmate.

Trei persoane au murit, iar o femeie din Franța se află în stare critică după ce a fost conectată la un plămân artificial.

OMS: Posibile noi cazuri de hantavirus în perioada următoare, fără risc de pandemie confirmat

Unul dintre cei mai importanți experți în sănătate din lume a avertizat că ne putem aștepta la mai multe cazuri de hantavirus în viitorul apropiat.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, susține că „nu există semne” că o pandemie ar fi pe cale să apară, însă tot el a declarat într-o conferință de presă la Madrid: „Desigur, situația s-ar putea schimba. Și având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în săptămânile următoare.”