Ploaie extremă în Pantelimon. Precipitaţiile au depăşit pragul unui fenomen care apare statistic o dată la 100 de ani

Datele analizate de specialiștii Apa Nova și comparate cu curbele de intensitate-durată-frecvență (IDF), utilizate în proiectarea sistemelor de canalizare și drenaj urban, arată că intensitatea precipitațiilor a depășit pragul corespunzător unei probabilități de depășire de 1:100 ani. Cu alte cuvinte, fenomenul a fost mai sever decât un eveniment care, din punct de vedere statistic, are șanse să se producă o singură dată la un secol.

Ploaia a depășit pragul unui fenomen care apare o dată la 100 de ani

"Graficul aferent stației pluviometrice Pantelimon indică faptul că intensitatea precipitațiilor înregistrate în intervalele de 15 și 30 de minute a depășit curba de proiectare pentru evenimentele cu perioadă de revenire de 100 de ani, ceea ce plasează episodul meteorologic în categoria fenomenelor extreme", subliniază sursa citată.

Potrivit specialiștilor Apa Nova, astfel de evenimente pot depăși capacitatea de preluare a sistemelor de canalizare proiectate chiar și pentru fenomene rare, generând acumulări rapide de apă, inundarea carosabilului și afectarea infrastructurii urbane.