Ploaie extremă în Pantelimon. Precipitaţiile au depăşit pragul unui fenomen care apare statistic o dată la 100 de ani

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Ploaie oameni pe strada
Shutterstock

Episodul de ploi torențiale care a afectat joi seară zona Pantelimon s-a situat la un nivel excepțional, cantitatea de precipitații înregistrată atingând aproximativ 120 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt de timp.

autor
Ioana Andreescu

Datele analizate de specialiștii Apa Nova și comparate cu curbele de intensitate-durată-frecvență (IDF), utilizate în proiectarea sistemelor de canalizare și drenaj urban, arată că intensitatea precipitațiilor a depășit pragul corespunzător unei probabilități de depășire de 1:100 ani. Cu alte cuvinte, fenomenul a fost mai sever decât un eveniment care, din punct de vedere statistic, are șanse să se producă o singură dată la un secol.

Ploaia a depășit pragul unui fenomen care apare o dată la 100 de ani

"Graficul aferent stației pluviometrice Pantelimon indică faptul că intensitatea precipitațiilor înregistrate în intervalele de 15 și 30 de minute a depășit curba de proiectare pentru evenimentele cu perioadă de revenire de 100 de ani, ceea ce plasează episodul meteorologic în categoria fenomenelor extreme", subliniază sursa citată.

Potrivit specialiștilor Apa Nova, astfel de evenimente pot depăși capacitatea de preluare a sistemelor de canalizare proiectate chiar și pentru fenomene rare, generând acumulări rapide de apă, inundarea carosabilului și afectarea infrastructurii urbane.

120 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute

Cantitatea totală de aproximativ 120 l/mp echivalează cu precipitațiile care cad în mod normal pe parcursul mai multor săptămâni de vară, concentrate însă în doar câteva zeci de minute.

Episodul de joi seară se numără printre cele mai severe fenomene de acest tip înregistrate în ultimii ani în zona București-Ilfov și evidențiază presiunea tot mai mare exercitată de evenimentele meteorologice extreme asupra infrastructurii urbane.

Reprezentanții Apa Nova au precizat că valorile înregistrate în Pantelimon au depășit nivelurile luate în calcul la proiectarea infrastructurii pentru un eveniment cu probabilitate de apariție de o dată la 100 de ani, ceea ce confirmă caracterul excepțional al fenomenului produs joi seară.

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Sursa: News.ro

Etichete: ploaie, pantalimon,

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