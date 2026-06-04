Într-o întâlnire cu reprezentanţi ai agenţiilor de presă străine în marja forumului economic anual de la Sankt-Petersburg, Putin nu a semnalat o schimbare a poziţiei sale conform căreia Ucraina trebuie să cedeze restul regiunii Donbas pe care Rusia nu îl controlează încă pentru ca războiul să se încheie.

'Ofensiva este în desfăşurare zi de zi. În prezent, Federaţia Rusa a preluat controlul deplin asupra Republicii Populare Lugansk - 100%. Şi a adus sub controlul său peste 85% din teritoriul Republicii Populare Doneţk', a spus Putin.

'Suntem, în mod cert, pregătiţi şi dispuşi să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace paşnice. Mai exact, pe baza discutată în timpul întâlnirii noastre cu preşedintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Partea ucraineana trebuie, de asemenea, să fie de acord cu aceste compromisuri. Atunci conflictul va ajunge rapid la o încheiere naturală', a afirmat preşedintele rus în răspunsurile sale.

Putin a mai spus că este încrezător că propunerile de pace înaintate de preşedintele american ar putea constitui baza pentru un acord de pace cu Ucraina, dar că Trump trebuie încă să convingă Kievul. În opinia sa, Trump caută 'în mod sincer' să rezolve conflictul din Ucraina.

Pe de altă parte, Putin a spus ca Rusia nu a folosit încă racheta hipersonică Oreşnik împotriva Ucrainei în condiţii reale de luptă, ci a efectuat doar un test pentru a observa rezultatele şi a lua decizii cu privire la utilizarea viitoare la scara largă a rachetei.