Descoperire surprinzătoare pe Aeroportul Otopeni. Ce ascundeau în bagaje trei pasageri. GALERIE FOTO

Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali de la Aeroportul Internațional București „Henri Coandă” au descoperit 115.800 de țigarete și 4 kg de tutun pentru narghilea, nedeclarate, în bagajele a trei pasageri.

Incidentul a avut loc pe 21 noiembrie, în urma unor acțiuni comune desfășurate pe fluxurile de intrare și ieșire din țară. Primul caz a vizat o româncă sosită din Dubai, care a încercat să treacă prin culoarul verde cu 68.000 de țigarete ascunse în bagaj.

„Primul caz a fost înregistrat în zona benzii de preluare a bagajelor alocate unei curse din direcția Dubai, unde câinele de serviciu EBASA a semnalat patru bagaje suspecte. Acestea au fost preluate de o femeie, cetățean român, care s-a deplasat spre ieșire pe culoarul verde, flux destinat celor care nu au nimic de declarat autorităților vamale. Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra bagajelor de cală ale persoanei menționate, în urma căruia a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, cantitatea de 68.000 de țigarete”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Al doilea pasager român, aflat pe cursa către Londra, avea în bagaje 16.000 de țigarete nedeclarate.

„Al doilea caz a vizat un pasager român care urma să călătorească în direcția Londra. Bărbatul a fost selectat pentru control de către echipa comună, iar cu această ocazie au fost descoperite în bagajele lui, ascunse și nedeclarate, 16.000 de țigarete”, se mai arată în comunicat.

În cel de-al treilea caz, un cetățean egiptean sosit din Cairo a fost prins cu 31.800 de țigarete fără timbru de acciză și 4 kg de tutun pentru narghilea.

„În cea de a treia situație este cercetat un cetățean din Egipt, sosit din direcția Cairo, care după preluarea bagajelor de cală s-a deplasat spre ieșire pe culoarul verde, flux destinat celor care nu au nimic de declarat autorităților vamale. O echipă mixtă l-a oprit pentru control, iar cu această ocazie au fost descoperite în bagajele sale 31.800 de țigarete fără timbru de acciză și aproximativ 4 kg de tutun pentru narghilea”, a mai transmis sursa citată.

Toată cantitatea de țigarete și tutun a fost confiscată, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a fost sesizat pentru infracțiunea de contrabandă.

