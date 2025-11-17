Captură uriașă în Dolj. Polițiștii au găsit sute de mii de pachete de țigări de contrabandă în mașina unui sârb

Un cetățean sârb a fost arestat preventiv după ce a fost depistat de polițiștii de frontieră la Calafat cu circa 200.000 de pachete de țigări în autovehicul cu care dorea să intre în România din Bulgaria.

Judecătoria Craiova a admis propunerea procurorilor și a dispus luarea măsurii arestării preventive față de acesta sub aspectul comiterii infracțiunii de ''colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia'', faptă prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Organele din cadrul Poliției de Frontieră Calafat au identificat în proximitatea stației de taxare Calafat, pe sensul de mers Bulgaria- România, un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, condus de către un cetățean de origine sârbă, potrivit sursei citate.

În urma efectuării controlului amănunțit asupra ansamblului rutier, organele de poliție au descoperit mai multe bunuri supuse regimului vamal, pe care cetățeanul de origine sârbă le-ar fi introdus în mod clandestin pe teritoriul României -circa 200.000 pachete a câte 20 țigarete de diverse mărci fără marcaje fiscale.

Prejudiciul total creat bugetului de stat prin fapta inculpatului este estimata de procurori în cuantum de 4.238.010 lei.

Cauza a fost inițial înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, fiind preluată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

Persoana în cauză a fost reținută pentru 24 de ore prin ordonanța organelor de cercetare penală, iar ulterior Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de acesta și a sesizat Judecătoria Craiova cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.

Propunerea a fost admisă, astfel că, în prezent, inculpatul se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj.

În cauză, cercetările sunt efectuate de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj împreună cu organele de poliție judiciară din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat.

