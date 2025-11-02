Descoperire pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit polițiștii de frontieră în bagajele a doi români

02-11-2025 | 13:49
Poliţiştii de frontieră fac cercetări, după ce au găsit, în bagajele de cală a doi cetăţeni români, mii de pachete de ţigări de contrabandă, fără timbru de acciză, pe Aeroportul Otopeni. Ţigările au sosit în România cu un zbor din Dubai.

”Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti efectuează cercetări în urma descoperirii a peste 156.000 de ţigarete ascunse în bagajele de cală a două persoane care au încercat să le introducă ilegal în ţară”, a transmis Poliţia de Frontieră, într-un comunicat de presă, de duminică.

Şase bagaje au rămas neridicate de pe banda alocată cursei de Dubai şi au fost duse la biroul de bagaje pierdute.

”În data de 1 noiembrie 2025, la ora 01:50, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă a aterizat o aeronavă din direcţia Dubai. După procesarea pasagerilor şi ridicarea bagajelor s-a constatat că pe banda alocată cursei menţionate au rămas şase bagaje, fapt pentru care acestea au fost ridicate de personalul unei companii de handling şi plasate la biroul de bagaje pierdute”, a precizat sursa citată.

La scurt timp, un cetăţean român s-a prezentat pentru a ridica o parte dintre aceste bagaje şi a încercat să evite controlul de frontieră.

”În jurul orei 07:45, un cetăţean român s-a prezentat la birou pentru a-şi ridica bagajele. După preluare, acesta s-a deplasat pe fluxul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităţilor vamale, încercând să evite controlul. Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali prezenţi l-au oprit pentru verificări, iar în urma controlului amănunţit au descoperit 104.000 ţigarete (5.200 pachete), fără timbru de acciză”, a precizat Poliţia de Frontieră.

Conform sursei citate, la scurt timp, un alt cetăţean român s-a prezentat pentru a ridica celelalte două bagaje rămase de la acelaşi zbor, procedând în mod similar.

”În urma verificărilor s-a constatat că acesta nu era titularul bagajelor. S-a constituit o comisie pentru deschiderea lor, ocazie cu care au fost descoperite alte 52.000 ţigarete (2.600 pachete), nedeclarate şi netimbrate”, se arată în comunicat.

Întreaga cantitate de ţigări, 156.000 (7.800 pachete), a fost reţinută de către autoritatea vamală.

A fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

