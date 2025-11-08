Captură uriașă în Dolj: Polițiștii au găsit țigări de contrabandă de peste 550.000 de lei într-un transport „de cereale”

Peste patru sute de mii de ţigarete, în valoare de peste jumătate de milion de lei, au fost descoperite în urma unui control în trafic într-un autovehicul condus de un tânăr de 21 de ani din judeţul Dolj.

În momentul în care a fost întrebat în legătură cu marfa transportată, şoferul a declarat că transportă cereale, însă printre saci erau ascunse ţigările.

Maşina, condusă de un bărbat de 21 de ani, din comuna doljeană Unirea. a fost oprită în trafic de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi de cei de la Secţia nr.3 Poliţie Rurală Bucovăţ ,pe un drum judeţean din afara localităţii Bucovăţ.

Întrebat ce transportă, şoferul le-a declarat poliţiştilor că transportă cereale.

„În urma controlului efectuat, printre sacii de cereale, au fost descoperite 43 de baxuri (430.000 de ţigarete), inscripţionate în limba engleză, fără timbru fiscal, pe care tânărul ar fi încercat să le valorifice pe piaţa internă. Valoarea în vamă a ţigaretelor descoperite este de aproximativ 550.000 de lei”, informează Poliţia Dolj.

Ţigările de contrabandă şi autoutilitara au fost indisponibilizate pentru cercetări, şoferul fiind reţinut pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat de comiterea infracţiunii de deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita legală, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Fiscal.

