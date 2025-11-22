Doi bărbaţi din Bistrița au fost reţinuţi după ce au ridicat un colet cu arme letale venit din Spania. FOTO

22-11-2025 | 13:29
colet arme

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale.

Ioana Andreescu

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, în data de 21 noiembrie, doi bărbaţi de 46 şi 36 de ani, din localitatea Strâmba, au fost reţinuţi pentru 24 de ore fiind bănuiţi de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Totodată, în aceeaşi zi, oamenii legii au organizat un flagrant, pe raza localităţii Prundu Bârgăului.

„Cei doi au fost depistaţi în timp ce ridicau un colet ce ar fi fost expediat din Spania de către un bărbat de 48 de ani, prin intermediul unei firme de curierat. În interior se aflau două arme lungi letale, una cu destinaţia tir sportiv şi una cu destinaţia vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. În momentul intervenţiei, bărbatul de 36 de ani ar fi încercat să fugă, fiind imediat interceptat şi imobilizat de către poliţişti. Ulterior, poliţiştii au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul dosarului penal întocmit cu privire la infracţiunile de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor", au transmis reprezentanţii IPJ Bistriţa-Năsăud.

Cele două persoane reţinute vor fi prezentate magistraţilor cu propunere de luare a unor măsuri preventive, cercetările fiind continuate de către poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.

arme vama albita
Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel

Ministerul de Interne: „Nu este Secret Santa, este dosar penal cu livrare rapidă”

„Ce mai găsim prin coletele din perioada sărbătorilor…(nu doar pulovere şi fursecuri). Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din colete devin tot mai… creative. Dacă în anii trecuţi găseam mingi antistres şi luminiţe LED, anul acesta am trecut la «nivelul hard»: arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare şi, în alte cazuri, «plante exotice» pe care nu le găseşti în niciun garden center legal”, a transmis, sâmbătă, Ministerul de Interne, într-o postare pe pagina de Facebook.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

Sursa: Agerpres

