Vehiculul, care circula pe ruta România - Bulgaria, a fost verificat în cadrul unei acțiuni desfășurate în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin.

"Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, suma de 343.700 de euro, ascunsă în compartimente special amenajate într-un microbuz. Șoferul microbuzului, un cetățean ucrainean, era căutat de autoritățile din Ucraina în vederea arestării", anunță joi Poliția de Frontieră.

Microbuz oprit pe DN 56, în apropiere de Calafat

Miercuri, în jurul orei 15.50, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, în cooperare cu lucrători din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cadrul unei acțiuni desfășurate pe DN 56 - în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în România, la volanul căruia se afla un cetățean ucrainean în vârstă de 45 de ani, care circula pe ruta România-Bulgaria.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că pe numele șoferului era activă o alertă emisă de autoritățile din Ucraina, respectiv era emis un mandat de arestare.

În cadrul cercetărilor, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra autovehiculului, descoperind 343.700 de euro, ascunși atât în interiorul microbuzului sub elemente de caroserie, cât și în exteriorul acestuia, sub bandourile laterale.

Dosar penal pentru spălare de bani

Întreaga sumă de bani a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar autovehiculul a fost indisponibilizat.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Cetățeanul ucrainean a fost predat lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în vederea continuării procedurilor legale.