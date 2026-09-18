Decizia reprezintă o premieră pentru categoria fructelor proaspete și oferă un nou instrument de comunicare. Afirmația autorizată de Comisia Europeană se referă la funcția intestinală și precizează, citez: „consumul de kiwi verzi contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor”. Pentru validarea acestei afirmații este recomandat un consum zilnic de 2 kiwi verzi proaspete, adică minimum 200 g pulpă de fruct.

Decizia europeană vine după un proces de cercetare și evaluare care s-a întins pe mai mult de 15 ani și a inclus 18 studii intervenționale realizate pe oameni. În urma evaluării, 6 dintre aceste studii au fost considerate suficient de solide pentru a susține efectul kiwi-ului verde asupra funcției intestinale. Autorizarea nu înseamnă că fructul este considerat un tratament pentru o afecțiune medicală, ci că există dovezi care susțin beneficiile asupra unei funcții fiziologice.

Pentru consumatori, recunoașterea europeană reprezintă o modalitate suplimentară de a identifica informații despre proprietățile nutriționale ale alimentelor, într-un context în care interesul pentru produse naturale și pentru alimentația asociată unui stil de viață sănătos este în creștere. Kiwi-ul verde este cunoscut pentru gustul dulce-acrișor și pentru conținutul de nutrienți. Fructul furnizează vitamine și minerale (în special vit. C), este o sursă de fibre alimentare și de compuși cu efect afrodisiac.

Ce mai trebuie știut despre kiwi?

Este o plantă robustă și rezistentă, cu o încărcătură de pesticide foarte redusă chiar și atunci când este cultivată prin metode convenționale, deci fructele sunt sigure pentru consum și în varianta ne-BIO. Și apropo de reglarea digestiei și prevenirea balonării, în kiwi avem un conținut redus de FODMAP - este acronimul de la oligozaharide, dizaharide, monozaharide și polioli fermentabili. O alimentație în care este redus la maxim consumul acestor zaharuri are ca obiectiv eliminarea disconfortul intestinal.

Pentru industria produselor proaspete, cazul kiwi-ului verde poate reprezenta un precedent important - obținerea unei autorizări poate oferi producătorilor și comercianților posibilitatea de a comunica mai clar anumite beneficii ale alimentelor, cu respectarea cerințelor impuse de legislația UE. Kiwi-ul verde devine astfel primul fruct proaspăt care beneficiază de o astfel de afirmație de sănătate autorizată la nivelul Uniunii Europene.