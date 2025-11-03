Ce a găsit Poliția de Frontieră în Marea Neagră. Au fost scoase din apă, aproape de țărm | VIDEO

Stiri actuale
03-11-2025 | 12:01
×
Codul embed a fost copiat

Poliţiştii de frontieră au recuperat din Marea Neagră mai multe plase de pescuit, în lungime de peste 800 de metri, iar în acestea au descoperit şi trei sturioni care au fost eliberaţi.

autor
Lorena Mihăilă

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii de frontieră de la Sulina au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat.

„Cu această ocazie, au descoperit în Marea Neagră, mai multe plase ce aveau captură de peşte în ele, iar în urma verificărilor suplimentare s-a constatat că lungimea totală a acestora este de 865 metri, iar în plase se aflau capturaţi trei sturioni în stare vie. Cei trei sturioni au fost redaţi mediului natural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plasele au fost ridicate în vederea confiscării şi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei”, au afirmat reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul braconajului piscicol şi desfăşoară activităţi în vederea identificării autorilor.

Prețurile mai mici, dar și povestea din spate îi împinge pe tineri să aleagă tot mai des hainele de tip second-hand

Sursa: StirilePROTV

Etichete: marea neagra, sturioni, Garda de Coasta,

Dată publicare: 03-11-2025 11:55

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Unul dintre bărbaţii arestaţi după jaful de la Luvru va fi judecat, dar nu pentru furt. Cauza este de cascadorii râsului
Stiri externe
Unul dintre bărbaţii arestaţi după jaful de la Luvru va fi judecat, dar nu pentru furt. Cauza este de cascadorii râsului

Unul dintre cei doi bărbaţi arestaţi pentru spargerea de la Luvru va fi judecat miercuri la Bobigny, nu pentru furt, ci pentru că a distrus o oglindă dintr-o secţie de poliţie într-un acces de furie, relatează AFP.

Cine a plătit 7.000 de euro pentru bebelușul celor doi tineri din Gorj. „A băgat mâna în buzunar și a dat bani”
Stiri Virale
Cine a plătit 7.000 de euro pentru bebelușul celor doi tineri din Gorj. „A băgat mâna în buzunar și a dat bani”

O tânără de 18 ani și iubitul ei sunt căutați de poliție, după ce și-ar fi vândut bebelușul pentru contravaloarea unei mașini. Cel care a dat banii a avut o relație, la un moment dat, cu femeia și era convins că el este tatăl biologic al copilului.

Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a ucis câinele primit de la o vecină. I-a trimis și o poză
Stiri Socante
Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a ucis câinele primit de la o vecină. I-a trimis și o poză

Un bărbat de 37 de ani din comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis un câine prin spânzurare, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Polițist fără pantaloni, în fața instanței. Înregistrarea ședinței a devenit virală. „Văd oare ceea ce cred că văd?” |VIDEO
Stiri Diverse
Polițist fără pantaloni, în fața instanței. Înregistrarea ședinței a devenit virală. „Văd oare ceea ce cred că văd?” |VIDEO

Un ofițer de poliție din Detroit a apărut în fața fața instanței fără pantaloni, la o audiere prin teleconferință. Judecătorul și avocatul inculpatului s-au scandalizat iar isprava ofițerului a afectat departamentul de poliție unde lucrează.

Copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, cercetați pentru că ar fi incendiat o fostă fabrică din Covasna
Stiri Sociale
Copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, cercetați pentru că ar fi incendiat o fostă fabrică din Covasna

Trei copii din Covasna, cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, sunt cercetați de poliție pentru că ar fi incendiat o hală dintr-o fostă fabrică de mobilă.  

Recomandări
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro
iBani
Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro

Un apartament din București, care era 100.000 de euro în urmă cu doi ani, costă acum 134.000 de euro. Prețurile au urcat în medie cu 34% în Capitală în 48 de luni.

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 03 Noiembrie 2025

03:11:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28