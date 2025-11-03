Ce a găsit Poliția de Frontieră în Marea Neagră. Au fost scoase din apă, aproape de țărm | VIDEO

Poliţiştii de frontieră au recuperat din Marea Neagră mai multe plase de pescuit, în lungime de peste 800 de metri, iar în acestea au descoperit şi trei sturioni care au fost eliberaţi.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii de frontieră de la Sulina au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat.

„Cu această ocazie, au descoperit în Marea Neagră, mai multe plase ce aveau captură de peşte în ele, iar în urma verificărilor suplimentare s-a constatat că lungimea totală a acestora este de 865 metri, iar în plase se aflau capturaţi trei sturioni în stare vie. Cei trei sturioni au fost redaţi mediului natural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plasele au fost ridicate în vederea confiscării şi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei”, au afirmat reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul braconajului piscicol şi desfăşoară activităţi în vederea identificării autorilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













