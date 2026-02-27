Pentru a preveni astfel de situații, polițiștii de frontieră au făcut controale de amploare în vama din Nădlac.

În aceeași situație, inconfortabilă, dar de scurtă durată, se află și migranții care se strecoară în compartimentele improvizate dintre pereții dublați ai mașinilor. Nu puține au fost astfel de cazuri, spun polițiștii.

Albinaru Cristian, șef sector Poliția de Frontieră Nădlac: „Câteodată suntem atenți la modul cum este încărcată marfa în mijlocul de transport, în așa fel încât, prin modul cum este încărcată marfa, să nu fie un locaș în care să fie migrant.”

Însă strategiile s-au mai schimbat de la aderarea României în Spațiul Schengen.

Dincă Andrei, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad: „Dacă înainte migranții erau depistați în automarfare, după aderare, în peste 73 la sută din cazuri au fost identificați ca pasageri în autoturisme.”

Timp de câteva ore, zeci de șoferi care au trecut prin Vama Nădlac au fost legitimați, iar documentele și încărcătura au fost verificate amănunțit.

Șofer: „E normal, oamenii își fac datoria. Dacă suntem în spațiul Schengen și pe aici trec o grămadă de lucruri care de multe ori erau ilegale, oamenii își fac datoria la frontieră.”

Șofer: „Verifică acte, verifică de migranți, droguri. M-au întrebat ce transport, au cerut actele.”

Autoritățile au folosit inclusiv câini pentru depistarea drogurilor și drone, pentru a supraveghea totul de la înălțime.