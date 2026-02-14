Creşterea valorilor de trafic este aşteptată mai ales în acest sfârşit de săptămână, astfel că autorităţile recomandă planificarea călătoriilor şi folosirea timpului suplimentar la frontiera română.

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă AGERPRES, pentru prevenirea aglomerărilor şi asigurarea unui control operativ şi eficient, au fost dispuse următoarele măsuri: suplimentarea personalului care îşi desfăşoară activitatea la controlul documentelor; utilizarea echipamentelor mobile de verificare; adaptarea dispozitivului de control în funcţie de valorile de trafic; cooperarea permanentă cu autorităţile de frontieră din statul vecin pentru fluidizarea circulaţiei.

Se recomandă participanţilor la trafic să utilizeze toate punctele de trecere a frontierei deschise în regim internaţional şi să se informeze cu privire la timpii de aşteptare, pentru a evita eventualele întârzieri.