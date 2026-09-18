În celelalte regiuni se mai adună norii și o să plouă slab în Maramureș, local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali și, pe suprafețe mai restrânse, în Banat, Crișana, Transilvania și în nordul Moldovei.

Temperaturile scad în vest, centru și nord, dar se încălzește ușor în regiunile sudice. După prânz vor fi 21 de grade în Maramureș și în Transilvania și 32 de grade în sudul Olteniei.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi plăcută, cu soare și câțiva nori trecători. Vântul nu pune probleme iar temperaturile urcă până la 27 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se mai încălzește puțin și ating 28 de grade. Nu sunt anunțate ploi. Norii vor fi rari pe timpul zilei, iar după lăsarea nopții minimele vor ajunge la 15 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță vreme frumoasă în prima parte a zilei. Mai târziu se mai adună norii și o să plouă mai ales în zonele de munte. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, se vor situa între 24 de grade la Piatra Neamț și 27 de grade la Iași și Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, în a doua parte a zilei apar averse în Maramureș și în zonele de munte. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile scad cu 6...7 grade față de ieri.

În ținuturile vestice avem soare și atmosferă plăcută, însă spre seară o să plouă pe la munte și, pe suprafețe mai restrânse, în Banat și în Crișana. Maximele ajung la 29 de grade la Reșița.

În Transilvania, avem vreme caldă și temperaturile ajung la 28 de grade în vestul provinciei. Predomină vremea frumoasă și doar pe la munte vin câteva averse, pe spații mici.

Sud-vestul țării are parte de soare și vreme plăcută. Tendința de încălzire se menține și aici, iar in sudul Olteniei se ating 32 de grade.

La fel va fi și în ținuturile sudice: soare, atmosferă de vară și maxime de până la 30 de grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi cu soare, atmosferă plăcută și temperaturi ridicate pentru această dată. După prânz se vor înregistra 29...30 de grade. Urmează o noapte plăcută, cu cer senin și 15 grade spre dimineață.

Și la munte va fi cald. În a doua parte a zilei se înnorează și o să plouă slab în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Izolat, se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat, iar vântul o să bată cu 40...45 km/h.

La malul mării se anunță încă o zi frumoasă, cu cer senin și un vânt puțin mai activ. Temperaturile din stațiuni vor ajunge până la 25 de grade, iar apa mării va avea în jur de 21 de grade.