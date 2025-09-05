Explicațiile deputatului care a inițiat proiectul de amenzi pentru cetățeni „recalcitranți”: „Au fost nenumărate cazuri”

Înarmați-vă cu diplomație dacă aveți treabă în instituțiile statului! Cetățenii care ridică tonul la funcționarii publici, îi intimidează sau refuză să respecte regulile atunci când ajung la ghișeu, riscă amenzi de până la 20.000 de lei.

Inițiativa este a celor de la UDMR, care spun că în ultimii ani s-au înmulțit cazurile de cetățeni recalcitranți.

Autorii proiectului susțin că din ce în ce mai mulți cetățeni își varsă nemulțumirile pe angajații de la ghișeu, iar asta afectează activitatea funcționarilor și subminează autoritatea statului. Părerile oamenilor care stau de ani de zile pe la cozi sunt cu totul altele.

Cetățeni: „De regulă, cu înjurături și cu trântit de uși și cu numirea funcționarilor incompetenți. Am prins de regulă când erau cozi foarte mari și când nu se mișca sistemul, dar cel mai probabil nu e nici din cauza angajaților, dar nici din cauza celor care stau la coadă.” (...)

„Fix funcționarii publici se comportă urât cu cetățenii, nu ei sunt victimele, ci cetățenii sunt victimele funcționarilor. N-ar trebui nici cetățeanul să se comporte astfel, e o chestie de bun-simț, poate fi amendat.”

Cetățean: „Eu m-am dus să zic exact ce aveam de spus, am spus ce e corect, fără să ridic tonul.”

Reporter: Și ce răspuns ați primit?

Cetățean: „Ah... nu pot să vă reproduc”.

Amenzi usturătoare pentru un comportament neadecvat

Pentru a preveni conflictele, proiectul de lege stabilește amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei pentru comportament provocator, intimidant sau recalcitrant.

Marko Attila, deputat UDMR, inițiatorul proiectului: „Au fost nenumărate cazuri la diverse primării din țară unde diverse persoane au intrat pur și simplu cu telefonul și camera pornită, buzna peste funcționari, cerând date sau informații, invocând dreptul lor de cetățean la informațiile publice. Nimeni nu contestă dreptul oricărei persoane de a obține informații publice, potrivit legii, dar conduita și modul în care acesta se cere trebuie să fie cumva reglementat.”

La rândul lor, funcționarii publici care se poartă nepotrivit cu cetățenii pot fi sancționați deja. Legislația în vigoare prevede de la avertisment și reduceri salariale, până la destituirea din funcție.

Proiectul propus de UDMR urmează să fie analizat de comisiile de specialitate din ambele Camere ale Parlamentului.

