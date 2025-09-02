Ilie Bolojan: Nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să meargă într-o gaură neagră

Premierul Ilie Bolojan consideră că, fără măsurile care vizează ”reduceri efective şi reale” de personal în administraţia publică locală, al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare nu este complet.

Şeful Executivului este de părere că nu e normal ca, prin creşterea impozitelor pe proprietate, autorităţile să încaseze mai mulţi bani de la cetăţeni, iar sumele ”să se ducă într-o gaură neagră care înseamnă cheltuieli inutile şi nejustificate în administraţia publică din România”.

Ilie Bolojan a reafirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, ideea că România are nevoie de o ”administraţie în serviciul cetăţenilor”.

Şeful Guvernului a susţinut că, în cazul administraţiilor care nu pot funcţiona fără sprijin financiar de la bugetul de stat, ”este obligatorie” măsura reducerii reale de personal, nu a unor posturi din organigramele aprobate, Bolojan explicând că, dacă acest lucru nu se întâmplă, vor continua situaţiile în care, în fiecare an, administraţiile locale trimit notificări către Guvern solicitând ajutor financiar pentru că nu mai au finanţare pentru plata direcţiilor pentru asistenţa copilului, pentru direcţiile de protecţie socială şi pentru alte structuri.

Reducerea personalului ar elibera fonduri pentru alte priorități

”Asta înseamnă resurse ale ţării noastre, care se duc în nişte zone pe care le-am putea gestiona mai bine sau pe care le-am putea gestiona din banii economisiţi pe personal care este supradimensionat. Şi aceasta este o miză importantă şi fără acest pachet de administraţie care să impună şi reducerea efectivă de personal şi reală, acolo unde posturile nu sunt calculate corect, subliniez, unde sunt supra-dimensionate, acest pachet 2 nu este întreg şi mie, personal, nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare pe proprietate de la fiecare locuinţă din România şi în loc ca banii pe care îi luăm de la cetăţenii”, a afirmat Bolojan, în acest context.

El a criticat faptul că banii care ar trebui folosiți pentru a cofinanța investiții importante sunt direcționați către cheltuieli inutile și nejustificate din administrația publică, pe care o consideră o „gaură neagră”.

”Spun pe bună dreptate pentru că s-au făcut multe investiţii şi trebuie cofinanţate şi în continuare - în loc să meargă la cofinanţarea investiţiilor, nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră care înseamnă cheltuieli inutile şi nejustificate în administraţia publică din România. Dacă nu vom face acest lucru, este evident că e doar o problemă de timp până structura de cheltuieli structurale, nefiind afectată, nu va face decât să înghită creşterile de venit pe care le realizăm prin o colectare mai bună, prin o creştere de TVA şi aşa mai departe şi din nou vom ajunge într-o situaţie din care am plecat, iar în calitate de premier, ştiind aceste lucruri, nu pot să girez o astfel de situaţie”, a afirmat Bolojan, în acest context.

El a amintit că al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare a fost agreat de coaliţia de guvernare şi încă de la început partidele au fost de acord că se va face o reducere de personal şi în administraţia centrală şi în administraţia locală.

”Trebuie să facem acest lucru dacă într-adevăr ne ţinem de cuvânt”, a adăugat Ilie Bolojan.

