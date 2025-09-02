Ilie Bolojan: Nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să meargă într-o gaură neagră

Stiri Politice
02-09-2025 | 13:09
Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan consideră că, fără măsurile care vizează ”reduceri efective şi reale” de personal în administraţia publică locală, al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare nu este complet.  

autor
Mihaela Ivăncică

Şeful Executivului este de părere că nu e normal ca, prin creşterea impozitelor pe proprietate, autorităţile să încaseze mai mulţi bani de la cetăţeni, iar sumele ”să se ducă într-o gaură neagră care înseamnă cheltuieli inutile şi nejustificate în administraţia publică din România”.

Ilie Bolojan a reafirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, ideea că România are nevoie de o ”administraţie în serviciul cetăţenilor”.

Şeful Guvernului a susţinut că, în cazul administraţiilor care nu pot funcţiona fără sprijin financiar de la bugetul de stat, ”este obligatorie” măsura reducerii reale de personal, nu a unor posturi din organigramele aprobate, Bolojan explicând că, dacă acest lucru nu se întâmplă, vor continua situaţiile în care, în fiecare an, administraţiile locale trimit notificări către Guvern solicitând ajutor financiar pentru că nu mai au finanţare pentru plata direcţiilor pentru asistenţa copilului, pentru direcţiile de protecţie socială şi pentru alte structuri.

Reducerea personalului ar elibera fonduri pentru alte priorități

”Asta înseamnă resurse ale ţării noastre, care se duc în nişte zone pe care le-am putea gestiona mai bine sau pe care le-am putea gestiona din banii economisiţi pe personal care este supradimensionat. Şi aceasta este o miză importantă şi fără acest pachet de administraţie care să impună şi reducerea efectivă de personal şi reală, acolo unde posturile nu sunt calculate corect, subliniez, unde sunt supra-dimensionate, acest pachet 2 nu este întreg şi mie, personal, nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare pe proprietate de la fiecare locuinţă din România şi în loc ca banii pe care îi luăm de la cetăţenii”, a afirmat Bolojan, în acest context.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Protecţia Consumatorilor ar funcţiona fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor

El a criticat faptul că banii care ar trebui folosiți pentru a cofinanța investiții importante sunt direcționați către cheltuieli inutile și nejustificate din administrația publică, pe care o consideră o „gaură neagră”.

”Spun pe bună dreptate pentru că s-au făcut multe investiţii şi trebuie cofinanţate şi în continuare - în loc să meargă la cofinanţarea investiţiilor, nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră care înseamnă cheltuieli inutile şi nejustificate în administraţia publică din România. Dacă nu vom face acest lucru, este evident că e doar o problemă de timp până structura de cheltuieli structurale, nefiind afectată, nu va face decât să înghită creşterile de venit pe care le realizăm prin o colectare mai bună, prin o creştere de TVA şi aşa mai departe şi din nou vom ajunge într-o situaţie din care am plecat, iar în calitate de premier, ştiind aceste lucruri, nu pot să girez o astfel de situaţie”, a afirmat Bolojan, în acest context.

El a amintit că al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare a fost agreat de coaliţia de guvernare şi încă de la început partidele au fost de acord că se va face o reducere de personal şi în administraţia centrală şi în administraţia locală.

”Trebuie să facem acest lucru dacă într-adevăr ne ţinem de cuvânt”, a adăugat Ilie Bolojan.

De la 1 septembrie, sute de mii de români rămân fără asigurare de sănătate dacă nu își plătesc contribuția la Fisc

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, masuri, ilie bolojan,

Dată publicare: 02-09-2025 13:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
Citește și...
Bolojan are „soluția” pentru bugetarii concediați: ”Loc de muncă în privat. Sunt foarte multe posturi libere”
Stiri Politice
Bolojan are „soluția” pentru bugetarii concediați: ”Loc de muncă în privat. Sunt foarte multe posturi libere”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din oamenii disponibilizaţi în urma reformei administraţiei publice locale. 

Ilie Bolojan: Protecţia Consumatorilor ar funcţiona fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Protecţia Consumatorilor ar funcţiona fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ar funcţiona, fără probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, a declarat premierul Ilie Bolojan, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Bolojan, întrebat dacă a amenințat cu demisia: ”Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul”
Stiri Politice
Bolojan, întrebat dacă a amenințat cu demisia: ”Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, într-o conferință de presă organizată la Palatul Victoria, despre posibilitatea de a demisiona din fruntea Guvernului, dacă reformele dorite nu se vor aplica, din cauza neînțelegerilor din coaliție.

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți, o conferință de presă la Palatul Victoria, unde a vorbit despre reforma din administrația publică locală, care a generat tensiuni în coaliția de guvernare, din cauza reducerilor de posturi.

Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestatari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei
Stiri Politice
Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestatari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru reforma privind pensiile magistraţilor, că proiectul susţine echitatea şi încrederea în justiţie.

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți, o conferință de presă la Palatul Victoria, unde a vorbit despre reforma din administrația publică locală, care a generat tensiuni în coaliția de guvernare, din cauza reducerilor de posturi.

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale
Stiri Politice
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă marți, la ora 12:00, o întrevedere cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, potrivit declarațiilor făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Septembrie 2025

03:23:27

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28