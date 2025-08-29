Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, nemulțumite de reforma anunțată de Guvern.

Planul prevede concedieri de 25% în administrația locală și posibile reducerii de salarii acolo unde nu sunt fonduri locale suficiente pentru plata lor.

Sindicatul care a inițiat protestul vorbește de o grevă pe termen nedeterminat, fără a putea preciza numărul primăriilor implicate.

„Astăzi și luni nu lucram cu publicul!”. În Ciurea - județul Iași - primăria a rămas închisă pentru cetățeni.

Un sfert dintre funcționarii administrației locale ar trebui să plece acasă, potrivit intențiilor guvernamentale.

Monica Huțanu, secretarul general al Primăriei Ciurea: „Înseamnă, practic, să nu mai aibă cine să lucreze în primării.”

În comuna Dobrovăț funcționarii au ales altă formă de protest.

Cătălin Martinuș, primarul comunei Dobrovăț: „Am refuzat tot ce înseamnă colaborare cu instituțiile statului.”

Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor spune că într-o primărie rurală lucrează, în medie, 10 funcționari, la care se adaugă asistenții persoanelor cu handicap. Guvernul promisese să le suporte acestora salariile, dar s-ar fi răzgândit, stârnind nemulțumiri și la Mărăcineni, Argeș

Marilena Bujor, secretarul general al Primăriei Mărăcineni: „Vrem să închidem primăria, să vedem ce face lumea fără primărie.”

Proiectul de lege prevede și tăieri de salarii acolo unde primăriile nu le pot acoperi din taxe locale.

Dan Cârlan, Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România: „Se va stabili prin hotărâre de Guvern o grilă de salarizare specială doar pentru săraci.”

Sindicaliștii mai spun că există riscul ca posturile să fie reduse la jumătate de normă, acolo unde volumul de activitate nu este ridicat.

