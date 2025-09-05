Proiect de lege: Amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu ești politicos cu funcționarii publici

05-09-2025 | 15:13
Un proiect de lege prevede amenzi de la 5.000 lei la 20.000 de lei pentru comportamente ”lipsite de respect” față de funcționarii publici.

Cristian Anton

O iniţiativă legislativă a unor parlamentari de la UDMR şi minorităţi prevede sancţiuni cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament "lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant", inclusiv prin refuzul de a respecta indicaţiile personalului din aceste instituţii.

Propunerea legislativă, iniţiată de 36 parlamentari ai UDMR şi minorităţi, completează în acest sens Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Actul normativ modifică Legea 61/1991 în sensul de a introduce în categoria contravenţiilor: "Manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicaţiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică".

De asemenea, proiectul prevede pentru acest caz sancţiuni cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Proiectul mai prevede introducerea în Legea nr. 544/2001 de noi texte.

"Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (...) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (...) din incinta autorităţii sau instituţiei publice", se menţionează în actul normativ.

"În ultimii ani, s-a constatat o creştere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetăţeni în relaţia cu personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora, respectiv subminează autoritatea instituţiilor statului şi încrederea cetăţenilor în acestea. Fenomenul se manifestă prin atitudini lipsite de respect, refuzul de a respecta indicaţiile angajaţilor, adresarea de injurii sau ameninţări, precum şi prin alte acţiuni care au la bază rea-credinţă şi creează o atmosferă tensionată în cadrul interacţiunilor publice. Aceste comportamente perturbă desfăşurarea normală a activităţilor instituţiilor şi generează disfuncţionalităţi grave în prestarea serviciilor publice de către cetăţeni", au argumentat iniţiatorii necesitatea proiectului în expunerea de motive.

”Asigurarea unui cadru de interacțiune civilizat”

Aceştia consideră că "evoluţia dinamică a relaţiilor dintre cetăţeni şi instituţiile statului impune adaptarea cadrului legal pentru a răspunde noilor realităţi sociale".

"Prezenta iniţiativă legislativă are ca scop introducerea unei norme exprese care sancţionează comportamentele neadecvate manifestate faţă de autorităţile şi instituţiile publice, respectiv angajaţii acestora. Noile prevederi sunt introduse pentru asigurarea unui cadru de interacţiune civilizat între cetăţeni şi personalul instituţiilor statului, precum şi prevenirea şi descurajarea manifestărilor provocatoare, intimidante sau agresive în spaţiul public instituţional, respectiv consolidarea autorităţii funcţionarilor publici şi protejarea demnităţii acestora în exercitarea atribuţiilor de serviciu", au mai susţinut iniţiatorii.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, iar Camera Deputaţilor este for decizional. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 05-09-2025 15:13

