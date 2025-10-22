Deputații au votat introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace: 4 luni de pregătire și de 3 salarii medii

Proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace pentru bărbații și femeile cu vârste între 18 și 35 de ani care doresc să aibă o pregătire militară a fost adoptat de camera deputaților.

Deputații au votat, miercuri, cu 263 de voturi „pentru", 11 contra și 13 abțineri proiectul, care va merge acum la Senat, for decizional în acest caz.

Cadrul legal pentru soldatul voluntar

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naționale".

Cui se adresează programul

Noul concept este o formă de îndeplinire pe bază de voluntariat a serviciului militar activ pe timp de pace, se adresează tuturor cetățenilor români, bărbați și femei, cu domiciliul stabil în România, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit alte forme ale serviciului militar, constă în participarea la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la 4 luni.

Beneficii pentru participanți

Pe timpul participării la programul de pregătire militară de bază, participanții beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de o soldă lunară aferentă funcției de soldat.

După finalizarea programului de pregătire militară de bază, participanții primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata, sunt luați în evidență de către centrele militare și se introduc în rezerva operațională.

Inițiativa vine în contextul în care România, ca stat membru NATO aflat la granița estică a Alianței, își consolidează capacitățile de apărare și rezervele operaționale, iar programul voluntar ar putea atrage tineri interesați de o experiență militară fără obligativitatea conscripției.

