Incident aviatic la Baza Aeriană Boboc: un avion a aterizat pe iarbă. Incidentul, făcut public după trei zile

19-10-2025 | 16:11
IAK-52
Forțele Aeriene Române

O aeronavă de tip IAK-52, de la Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic "Aurel Vlaicu" Boboc din județul Buzău, a fost implicată într-un incident, echipajul de bord format din doi militari fiind în afara oricărui pericol.

Mihai Niculescu

Incidentul a fost făcut public după aproape patru zile.

Trenul de aterizare nu a funcționat optim

Potrivit unor surse militare, în timpul zborului de instrucție, echipajul ar fi executat o manevră de acrobație, iar trenul de aterizare nu a funcționat optim. În cele din urmă, aeronava a aterizat pe iarbă, transmite Agerpres.

„Joi, 16 octombrie 2025, o aeronavă IAK-52 aparținând Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic 'Aurel Vlaicu' Boboc, a fost implicată într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucție. Echipajul de la bordul aeronavei era format din doi militari, instructor și elev, și se află în afara oricărui pericol. Imediat după incident aceștia au fost transportați cu ambulanța din dotarea bazei aeriene la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru o evaluare suplimentară completă", au transmis prin intermediul unui comunicat de presă Forțele Aeriene Române, tocmai duminică, 19 octombrie.

Anchetă dispusă de șeful Statului Major

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o anchetă pentru stabilirea cauzelor incidentului.

parapantist
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a fost posibil ca pilotul de parapantă să cadă din aer, când zbura cu o turistă, lângă Brașov

„Conform procedurilor standard în aceste situații, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de cercetare a incidentului care analizează cauzele producerii evenimentului", precizează sursa citată.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-10-2025 15:55

