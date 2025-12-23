Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO

Primele imagini cu tavanul căzut de la piscina hotelului din Sibiu au apărut în presa locală. Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.

„În urma evenimentului petrecut la Hotelul Hilton din Sibiu, trei pacienţi au fost preluaţi de UPU şi în urma investigaţiilor medicale toţi au fost externaţi, neavând nevoie de internare”, au transmis, marţi seară, reprezentanţii Spitalului Judeţean Sibiu.

Şapte persoane, între care patru copii, au primit îngrijiri medicale, după ce tavanul de rigips de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit.

Opt persoane erau în apă în momentul incidentului.

Tavanul de rigips s-a prăbuşit pe o suprafaţă de aproximativ 120 de metri pătraţi, iar Poliţia a deschis un dosar penal.

