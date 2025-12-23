Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO

Primele imagini cu tavanul căzut de la piscina hotelului din Sibiu au apărut în presa locală. Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.

„În urma evenimentului petrecut la Hotelul Hilton din Sibiu, trei pacienţi au fost preluaţi de UPU şi în urma investigaţiilor medicale toţi au fost externaţi, neavând nevoie de internare”, au transmis, marţi seară, reprezentanţii Spitalului Judeţean Sibiu.

Şapte persoane, între care patru copii, au primit îngrijiri medicale, după ce tavanul de rigips de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit.

Opt persoane erau în apă în momentul incidentului.

masa de craciun
Cât îi costă pe români Crăciunul în 2025. O familie ajunge să plătească și peste 2.000 de lei

Tavanul de rigips s-a prăbuşit pe o suprafaţă de aproximativ 120 de metri pătraţi, iar Poliţia a deschis un dosar penal.

Tavanul s-a prăbușit peste șapte turiști care se aflau în piscina unui hotel de 5 stele din Sibiu. Șase au ajuns la spital

Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge uşor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creştere considerabilă faţă de 2024, arată o analiză realizată de CC Tax Advisory.

