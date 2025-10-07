Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate

Marea Neagră devine săptămâna aceasta un teatru de război. Participanți sunt 800 de militari din România și alte 12 țări NATO, care intervin cu zece nave de război și patru avioane F-16.

Exercițiul se numește „Poseidon” și are ca scop antrenarea lor în găsirea și distrugerea minelor marine. De aceea, nu lipsesc detașamentele de scafandri specializați.

Minele marine reprezintă cea mai mare amenințare

Minele marine sunt cea mai mare amenințare în Marea Neagră, de la începutul războiului din Ucraina. În cadrul exercițiului Poseidon 2025, scafandrii specializați în distrugerea minelor marine și nu numai își vor putea testa capacitățile de reacție.

Denis Giubernea, comandantul vânătorului de mine: „Putem executa toată paleta de misiuni sau operații, detecție, clasificare, identificare și neutralizare a tuturor minelor marine, atât cele de la suprafața apei, adică cele în derivă care reprezintă un pericol real în acest moment, cât și cele care se află în imersiune."

Scafandrii testează operațiuni complexe pe mare

Eugen Cojocaru, Comandantul Flotei: „După începerea războiului, imediat în luna aprilie a apărut și prima mină în derivă. De-atunci am început să ne recalibrăm, să regândim toate planurile. Până în momentul de față, 140 de mine au fost descoperite și distruse în partea de vest a Mării Negre. Acest pericol a fost, este și va fi în continuare."

„Poseidon 2025” va fi condus de către România, iar pe mare se vor desfășura scenarii complexe.

Cristian Abaianiți, Comandantul divizionului 146 nave minere: „Vom avea seriale din domeniul luptei la suprafață cu exerciții de tragere de luptă cu toate navele din grupare, reaprovizionare pe mare, respingerea atacului aviației inamice."

Corespondent PROTV: „La exercițiul „Poseidon” vor participa 800 militari din țara noastră și din alte 12 state partenere, cum ar fi SUA, Canada, Franța, Turcia sau Bulgaria. În operațiunea din Marea Neagră vor fi implicate 10 nave și 4 aeronave – F-16."

Simulările se încheie pe 10 octombrie.

