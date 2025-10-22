Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Potrivit anchetatorilor, falsul ofiţer ar fi recrutat posesori de armament, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din forţele speciale ale MApN, cărora le-a făcut legitimaţii în baza cărora aceştia au interacţionat cu angajaţi ai Poliţiei şi ai altor structuri ale statului.

În timpul pretinselor misiuni, ei s-ar fi prezentat şi legitimat ca angajaţi ai SRI aflaţi în misiune, iar „coordonatorul” le-ar fi cerut să poarte armele personale şi le-ar fi pus la dispoziţie staţii de emisie-recepţie similare celor folosite de angajaţii MAI şi MApN, dar cu logo-ul SRI, pentru comunicare fiind folosite nume de cod.

Bărbatul ar fi închiriat maşini speciale pe care ar fi montat dispozitive care permit circulaţia în regim prioritar. Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate şi rezistenţă la stres, care le-ar fi convins că bărbatul ar fi ofiţer al structurii de informaţii.

Din probele administrate a reieşit că, în scopul obţinerii facile de beneficii materiale frauduloase, un bărbat ar fi acţionat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informaţii (SRI), într-o structură secretă cu atribuţii în culegerea de informaţii şi transportul corespondenţei clasificate.

Falsul agent SRI ar fi recrutat militari în rezervă

În această pretinsă calitate, el ar fi recrutat mai multe persoane, deţinătoare de armament de autoapărare şi pază, inclusiv unii foşti combatanţi în teatrele de operaţii care, din diferite motive, s-ar fi retras din forţele speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, altele pasionate de arme de foc, care execută trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil. Bărbatul li s-a prezentat acestora drept căpitan SRI ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informaţii şi alte misiuni cu caracter secret, precizează anchetatorii.

Potrivit surselor citate, pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate şi rezistenţă la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofiţer al structurii de informaţii.

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare şi verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimaţii cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie şi număr.

De asemenea, pe timpul desfăşurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care deţin permis de port armă, şi li s-ar fi pus la dispoziţie staţii de emisie recepţie similare celor folosite de angajaţii Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naţionale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informaţii, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

Totodată, pentru deplasarea în diferite locaţii, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport (de un anume tip şi culoare), pe care ar fi montat dispozitive care permit circulaţia în regim prioritar, precizează Poliţia Română şi DIICOT.

Aceleaşi surse menţionează că, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 şi luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, şase dintre persoanele recrutate ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în judeţele Arad, Timiş, Constanţa, Satu-Mare, Bihor, Mureş şi municipiul Bucureşti, care ar fi presupus urmărirea şi identificarea unor persoane „suspecte”, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite şi realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, ar fi interacţionat şi relaţionat cu angajaţi ai Poliţiei, Poliţiei Locale, dar şi ai altor structuri, prezentându-se şi legitimându-se drept angajaţi ai SRI aflaţi în misiune.

