Oficial: Lista infracțiunilor pentru care sunt urmăriți de DNA generalul Florentina Ioniță și alți 18 miliari

17-10-2025 | 13:19
Florentina Ionita
Inquam Photos / Octav Ganea

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, şi alţi 18 militari sunt urmăriţi penal de procurorii anticorupţie într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi. 

Vlad Dobrea

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii de la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu ziua de joi, faţă de generalul maior Florentina Ioniţă-Radu, în calitate de cadru militar activ, având funcţia de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" - U.M. 02482 Bucureşti şi ordonator terţiar de credite din cadrul MApN, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- uzurparea funcţiei dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale);

- abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (108 acte materiale);

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale).

De asemenea, Florentina Ioniţă-Radu va depune în termen de şapte zile o cauţiune în valoare de 1.000.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acesteia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Procurorii militari au dispus efectuarea în continuare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi faţă de:

- colonelul Constantin Ştefani, la data faptelor şef Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila", pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale) şi complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale);

- generalul de brigadă (colonel la data comiterii faptei) Mariana Jinga, locţiitor al comandantului (director general adjunct) Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila";

- colonelul Dragoş-Constantin Glăvan, care, din anul 2019 exercită funcţia de şef al Agenţiei Telemedicină, iar, din februarie 2025, exercită prin împuternicire funcţia de locţiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- colonelul Daniel-Octavian Costache, în calitate de medic primar la Structura de cercetare-dezvoltare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- colonelul Raluca-Simona Costache, în calitate de şef Laborator Endoscopie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- căpitanul Andrei-Ionuţ Gavrilă, în calitate de medic primar la Cabinet Gastroenterologie - Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- maiorul Andrada-Loredana Dumitru, în calitate de medic primar la Secţia Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- căpitanul Maria-Mirela Chirvase, în calitate de medic primar la Secţia Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- colonelul (r.) Petre-Sorin Berbec, la data faptei cadru militar activ la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila", iar ulterior personal civil contractual (medic) în cadrul aceluiaşi spital;

- colonelul (r.) Oana-Magdalena Ciobanu, la data faptei şef Birou Relaţii Publice din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- colonelul Ionel-Petruţ Nuţă, în calitate de şef Secţie Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- locotenent-colonelul Lucian-George Eftimie, în calitate de şef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- colonelul (r.) Ionuţ Bazga, la data faptei locţiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- colonelul Gheorghe Dumitrescu, în calitate de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- colonelul Lavinia-Diana Vasile, în calitate de militar activ MApN şi, din anul 2017, angajată a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila", ocupând din luna septembrie 2024 funcţia de şef Oficiu Resurse Umane;

- colonelul George Georgescu, la data faptelor şef Birou Juridic din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila" şi care, ulterior, începând cu data de 01.10.2022, a fost numit în funcţia de şef Oficiu Direcţia Generală Juridică;

- căpitanul Anca-Andreea Împăratu, în calitate de militar activ la structura de achiziţii din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila";

- colonelul Florin-Gabriel Bacioi, în calitate de şef Secţie Farmaceutică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila".

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţe că, în data de 21 iulie 2020, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", în calitate de lider, a semnat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Organismul Intermediar Regional Regiunea Bucureşti-Ilfov contractul de finanţare privind proiectul cu fonduri europene nerambursabile "Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucureşti-llfov", ce urma a fi implementat în perioada 22 iulie 2020 - 31 decembrie 2023.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-10-2025 13:01

