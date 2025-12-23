Actorul Russell Brand, vizat de două noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Faptele ar fi fost comise în 2009

23-12-2025 | 20:52
Russell Brand
Actorul şi comediantul Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, se confruntă cu două noi acuzaţii formulate de două femei, de viol, respectiv de agresiune sexuală, fapte care, potrivit poliţiei britanice, ar fi fost comise în 2009, transmite agenţia EFE.

Aceste noi acuzaţii se adaugă altor cinci formulate anterior de patru victime, acuzaţii pentru care este deja urmărit penal.

Împotriva lui Brand au fost formulate în total şapte acuzaţii de către şase femei.

Russell Brand, cunoscut printre altele pentru rolul său din filmul "Get Him to the Greek" (2010), a fost investigat iniţial după ce mai multe femei au depus mărturie împotriva sa în urma relatărilor din emisiunea "Dispatches", transmisă de postul Channel 4, şi The Sunday Times, în septembrie 2013.

Potrivit Scotland Yard, noua acuzaţie de viol ar viza fapte care ar fi fost săvârşite între 7 februarie şi 1 martie 2009, iar acuzaţia de agresiune sexuală face referire la fapte care s-ar fi petrecut între 31 august şi 1 decembrie 2009.

Brand negase cele cinci acuzaţii anterioare, care includ două violuri, două agresiuni sexuale şi o agresiune indecentă, care ar fi fost comise între 1999 şi 2005 în oraşele Bournemouth şi Londra.

Printre aceste acuzaţii se numără presupusul viol al unei femei într-un hotel în timpul unei conferinţe a Partidului Laburist, în Bournemouth (sudul Angliei) şi o agresiune sexuală care ar fi fost comisă asupra altei femei în toaleta unui studio de televiziune.

Actorul urmează să se prezinte în instanţă la 20 ianuarie, la Curtea de Magistraţi din Westminster, Londra, pentru cele două noi acuzaţii care îi sunt aduse, în timp ce procesul pentru cele cinci acuzaţii iniţiale, pentru care a fost pus sub acuzare în aprilie anul acesta, va începe la 16 iunie la Curtea Coroanei din Southwark, de asemenea la Londra.

Sursa: Agerpres

