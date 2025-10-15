Au început demolările pe litoral. Terasele și barurile de pe plajă sunt puse la pământ. Cum arată acum Mamaia și Eforie

Stiri actuale
15-10-2025 | 19:49
Pe lângă vremea de octombrie, în aceste zile, litoralul românesc are un aer deplorabil. Zeci de terase aflate pe plajele din Mamaia Nord și Eforie sunt demolate la finalul celor 10 ani de concesiune.

Ina Popescu

Proprietarii trebuie să aducă terenul la forma inițială, înainte de licitațiile din primăvară. Dacă nu fac asta, riscă amenzi de zeci de mii de lei.

În Mamaia Nord, unde în vară se asculta muzică și se făcea plajă, acum se ridică praful din grămezile de moloz.

Corespondent Știrile ProTV: „Așa arată acum Mamaia Nord. Dintr-un capăt în celălalt al stațiunii au început demolările, iar terasele și barurile de pe plaje sunt puse la pământ, după ce contractele de închiriere au expirat.”

Administratorii plajelor își numără supărați pierderile. Pentru mulți a fost un an prost.

Claudiu Manolache, operator plajă: „Nu se poate recupera nimic de aici. Nimic. Zero. E vorba de sute de mii de euro în cei 10 ani de zile.”

Plajele ar trebui predate fără nicio construcție, exact așa cum au fost preluate.

Andreea Vlasiu, operator plajă: „Plajele au 3.000 de metri. Indiferent ce utilaje ai folosi, trei zile tot durează.”

Liviu Damian, operator plajă din Eforie: „Noi, dacă nu am fi avut cazare, am fi renunțat la plajă. Vă zic sincer, pentru că pentru noi nu este profitabil.”

Unii comercianți au făcut cereri de prelungire a contractelor încă din timpul sezonului, însă nu au primit un răspuns favorabil.

Lucian Marcu, operator plajă: „Contractul de închiriere pe care l-am semnat cu toții conține această clauză, prin care există posibilitatea prelungirii. Au existat prelungiri anterior și, ca atare, am considerat că suntem, la rândul nostru, îndreptățiți să solicităm și să primim această prelungire.”

Anamaria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: „Nu au fost aprobate, întrucât ar fi generat o încălcare directă a dispozițiilor legale aplicabile și ar fi creat o situație discriminatorie.”

Licitațiile vor începe, cel mai probabil, în primăvară. Potrivit celor de la Apele Române, 50% din sumele obținute din închirieri se vor duce la bugetul de stat, restul pentru lucrări de întreținere și protecție a plajelor.

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, mamaia, eforie, demolări,

Dată publicare: 15-10-2025 19:49

