Angajații de pe litoral se plâng de bacșișurile tot mai mic. „Înainte ieșeam cu 50-60 de lei de persoană"

02-09-2025 | 19:53
La final de sezon estival, cei care stau toată ziua în soare și îi servesc pe turiști își socotesc și bacșișul, nu doar salariul. Însă, cum sezonul a fost slab, sumele adunate sunt mult mai mici. Turiștii au lăsat puțini bani pe lângă nota de plată.

Yvette Mîrza

Alexandra lucrează la o terasă de pe plajă și, după trei luni, a reușit să pună deoparte aproape 5.000 de lei, doar din economiile din salariu. Știe clar deja pe ce îi va cheltui. Bacșișul a fost anul acesta la jumătate față de anul trecut.

Alexandra Patricia, angajată beach bar:Pentru a-mi plăti taxa de facultate și să îmi mai cumpăr câteva lucruri. Nu i-am strâns din tipsuri. Acum putem face 20-30 de lei de persoană, în schimb înainte ieseam cu 50-60 de lei.”

Miruna a venit pentru al 4-lea sezon să lucreze la o terasă în Mamaia. Fără bacșiș, anul acesta veniturile s-au redus considerabil.

Miruna Stroe, barmaniță:Comparativ cu anii anteriori, a fost foarte slabă, dar cât de cât am reușit să ne menținem pe linia de plutire, am reușit să ne strângem bani pentru facultăți, eventual și pentru permis.”

litoral
Litoralul este plin, ca în vârf de sezon. Turiștii se plâng de tarife uriașe, însă vin reducerile de până la 60%

Probleme pentru angajații de pe plajă

Nici angajații care aduc șezlongurile, măsuțele și saltelele nu au stat prea bine în acest an.

La autoserviri, puțini clienți au mai lăsat ceva pentru cei care au avut grijă să nu le lipsească nimic.

Cristina Crăciun, angajată autoservire: „Vara aceasta a fost mai slabă față de alte veri, numai că noi, ca angajatori, am încercat să compensăm cumva, adică le-am oferit transport gratuit, trei mese pe zi. A fost și numărul turiștilor o idee mai mic, tipsul a scăzut foarte mult."

Turiștii spun că bacșișul este important, dar sunt atenți și cum se comportă angajații.

Turist:Întotdeauna când suntem tratați bine și serviciul e OK. Plus la cum îți vorbește în primul rând, cum e atent cu tine."

Pentru că încep școlile și facultățile, mulți tineri care au muncit în această vară pe plajă, la terase sau restaurante, vor mai sta la malul mării doar câteva zile.

02-09-2025 19:42

