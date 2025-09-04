Noul trend de pe litoral care atrage tot mai mulți turiști. Prețul unei experiențe poate ajunge până la 3.000 de lei

Un nou tip de vacanță câștigă tot mai mult teren atât pe litoral, cât și în Delta Dunării. Vorbim despre retreat-urile tematice, în care oamenii combină statul la plajă cu sesiunile de pilates, yoga sau meditații. Prețurile pot ajunge și la 3 mii de lei.

Pentru cei care ajung în Delta Dunării, relaxarea în vacanța de retreat începe chiar de pe ponton.

Ramona Burda-Sălășan, organizator retreat: Facem și plajă, dar facem și sport, pilates, bare fitness, yoga, meditații pe plajă și lucrăm atât pe plan fizic, cât și pe plan spiritual, energetic, mental.

Toate activitățile oferă timp de calitate petrecut cu sinele interior.

Un hotel din Eforie Nord a creat programe speciale de toamnă, în care turiștii îmbină răsfățul la spa cu momente de mișcare și reconectare.

Corespondent Știrile ProTV: Pe plajă există inclusiv o alee senzorială pe care cei de la hotel au numit-o Drumul Simțurilor. Tot ce avem de făcut este să pășim desculți, încet, și să simțim nisipul, pietrele sau scoicile. Este un exercițiu simplu, dar care ne ajută să ne reconectăm atât cu natura, cât și cu propriul corp.

Diana Ion, terapeut theta healing: Noi am avut un retreat all-inclusive, cu cazarea inclusă, toate mesele incluse și toate serviciile. Prețul a pornit în early bird de la 2.000 lei și ajunge până aproape de 3.000 lei în ultimele zile.

În astfel de vacanțe nu trebuie uitate nici sesiunile de Aerial Yoga. Iar dacă doriți să fiți cu picioarele pe nisip, puteți alege o ședință de pilates reformer.

