Litoralul este plin, ca în vârf de sezon. Turiștii se plâng de tarife uriașe, însă vin reducerile de până la 60%

Deși, calendaristic, este ultimul weekend de vară vremea superbă și marea liniștită au atras pe litoral peste 80 de mii de turiști.

Sunt ultimele zile de relaxare înainte de începerea școlii așa că în special copiii s-au bucurat de plajă, apă și distracție.

Vacanța se va prelungi și în septembrie prin programul Litoralul pentru toţi cu reduceri semnificative, chiar şi de 60%.

Pentru cine se află zilele acestea la mare, finalul verii aduce vreme bună și o atmosferă ca în vârf de sezon. Plaja din Năvodari a fost astăzi arhiplină! Mulți copii profită de penultimul weekend din vacanța mare.

Fetiță: "Clasa 0 a fost ușoară, n-a fost grea, dar acum am emoții pentru clasa întâi.”

Reporter: ”De ce?”

Fetiță: "La note."

Dar cum încă e vacanță, grijile mai pot fi lăsate deoparte. DJ-ii au întreținut atmosfera pe plajă, iar la bar a fost coadă.

Lucian Marcu, administratorul unei plaje: "Mai ținem până săptămâna viitoare pentru că după aceea începe școala și din păcate ăsta este un punct de cotitură în bussiness-ul nostru".

Cât despre prețuri, acestea îi nemulțumesc în continuare pe turiști.



Femeie: "Nu mi se pare că e final de sezon, oricum sunt foarte piperate prețurile. Nu numai la restaurante, ci și la magazine și peste tot. Cu cazare sare de 2.500 de euro. Doi adulți și doi copii. Și șezlongurile aici sunt 80 lei".



Reporter: ”Vi se pare scump?”

Bărbat: ”Aici în zona asta, da, e cam scump, dar e foarte frumos, dar per total e ok. Mâncare și apartament cred că undeva între 3.000 și 4.000 euro. Copiii sunt cheltuitori, văd o grămadă de lucruri de făcut și costă mai mult."

De luni, tarifele se vor micșora la cazare și cu 60%.



Corina Martin, președinte Federația Patronatelor din Industria Ospitalității: "Sunt peste 8.000 de locuri de cazare puse la bătaie în programul Litoralul pentru Toți care începe de luni, peste 100 de hoteluri rămân deschise în continuare".



Prețurile pornesc de la 53 lei de persoană pe noapte pentru un hotel de 2 stele din Eforie Nord.

