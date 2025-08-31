Prima zi de septembrie aduce prețuri mai mici la cazarea de la mare. Hotelier: ”Numai beneficii, vremea este perfectă”

Chiar dacă cei mai mulți turiști și-au luat în acest weekend la revedere de la litoral și de la vară spectacolul de la malul mării nu s-a încheiat.

Mai sunt 7 zile până la începutul școlii, iar preţurile din programul "Litoralul pentru toți" sunt mult mai atractive decât cele din sezon.

Această duminică a început cu cer senin și temperaturi de 30 de grade.

La Eforie Nord, a fost vreme frumoasă, perfectă pentru ca turiștii să nu pornească la drum fără o repriză de bronzat sau chiar de scăldat.

Anul acesta, în lipsa tichetelor de vacanţă pentru bugetari, sezonul a fost mai sărac, atât pentru hotelieri cât și pentru proprietarii de pensiuni şi restaurante. În schimb, weekendurile au fost mereu aglomerate.

Cei care au ales să plece la prânz, au stat în coloană pe drumul dintre stațiuni, unde s-a mers bară la bară. Și pe Autostrada Soarelui traficul a fost îngreunat și s-a circulat cu 20-30 kilometri pe oră.

Iar în timp ce pentru unii români vacanța s-a terminat, pentru alții începe de luni. Prima zi de septembrie aduce în special prețuri mai mici la cazare.

Marian Zaharia, administratorul unui hotel: "Au numai beneficii, vremea este perfectă. Pachetele de all-inclusive conțin toate facilitățile. 499 lei tarif fix per cameră, doi adulți cu doi copii în regim all-inclusive. Pentru săptămâna viitoare, gradul de ocupare este peste 90 la sută."

Chiar dacă sezonul este la sfârșit, plajele vor fi în continuare supravegheate de salvamari.



Claudiu Popescu, salvamar: "Programul nostru este de la 8 dimineața până la 19.00, ne facem treaba. Noi suntem până pe 30 septembrie".



În Mamaia Nord turiștii și-au luat la revedere de la vară cu o petrecere cu spumă, direct pe plajă.



