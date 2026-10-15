Conflictele din Orientul Mijlociu şi Rusia au redus puternic exporturile, în timp ce stocurile continuă să scadă, în pofida intervenţiilor din rezervele strategice.

Avertismentul intervine înaintea unei reuniuni a statelor membre AIE, programată joi, în cadrul căreia vor fi discutate ritmul şi amploarea eliberării unor noi cantităţi de petrol şi produse petroliere din rezervele de urgenţă, pentru stabilizarea pieţelor energetice.

„Preţurile record ale motorinei au deja consecinţe economice ample, prin creşterea costurilor bunurilor şi afectarea veniturilor reale, a activităţii economice şi a inflaţiei”, a arătat agenţia în raportul său lunar, transmite Reuters, conform News.ro.

Motorina este utilizată pe scară largă în transporturi, industrie şi agricultură, astfel încât scumpirea sa se transmite rapid în costurile de producţie şi distribuţie, exercitând presiuni suplimentare asupra consumatorilor şi companiilor.

Exporturile de motorină din Orientul Mijlociu şi Rusia au scăzut cu 1,3 milioane de barili pe zi.

Potrivit AIE, perturbările provocate de conflicte au redus exporturile cumulate de motorină din Orientul Mijlociu şi Rusia cu 1,3 milioane de barili pe zi în septembrie, echivalentul a aproximativ 4,5% din cererea mondială estimată pentru motorină şi motorină de încălzire în acest an.

Întreruperile prelungite ale aprovizionării au determinat reducerea stocurilor într-o perioadă în care, în mod normal, acestea ar trebui să crească pentru a pregăti piaţa pentru sezonul rece.

„Pe măsură ce rezervele de protecţie rămase în sistem continuă să se erodeze, în absenţa unei soluţionări a conflictelor din Orientul Mijlociu, pieţele petroliere ar putea traversa noi turbulenţe în lunile următoare, înainte de apariţia unui eventual excedent în 2027”, a avertizat AIE.

Agenţia estimează că o redresare a activităţii rafinăriilor mondiale spre sfârşitul acestui an va permite refacerea parţială a stocurilor, dar nu va fi suficientă pentru compensarea deficitului acumulat pe piaţa distilatelor medii, categorie care include motorina, motorina de încălzire şi combustibilul pentru aviaţie.

Deşi balanţa cererii şi ofertei de motorină de încălzire ar putea reveni la excedent în primul trimestru din 2027, piaţa va rămâne tensionată în prima jumătate a anului, urmând să se relaxeze mai consistent abia în a doua jumătate.

Marjele de rafinare au atins niveluri record, de aproape 95 de dolari pe baril

Reducerea capacităţilor de rafinare şi deficitul de combustibil au împins în septembrie marjele de rafinare pentru motorină la maxime istorice, de aproape 95 de dolari pe baril.

Miercuri, marjele se situau în jurul valorii de 85,42 dolari pe baril, în creştere cu 2% faţă de şedinţa precedentă. În acelaşi timp, contractele futures pentru petrolul Brent erau cotate la aproximativ 105,80 dolari pe baril, cu 0,1% peste nivelul de închidere anterior.

Presiunile asupra pieţei au determinat şi intervenţii politice. Administraţia preşedintelui american Donald Trump a cerut statelor Uniunii Europene să utilizeze o parte din stocurile de combustibil, avertizând asupra posibilităţii restricţionării exporturilor americane de motorină.

AIE pregăteşte noi eliberări din rezervele strategice, după încetinirea livrărilor

În martie, statele membre AIE au convenit eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgenţă, pentru a contracara deficitul de aprovizionare. Angajamentele au fost ulterior majorate la 426 de milioane de barili.

Până la sfârşitul lunii septembrie fuseseră eliberate 331 de milioane de barili, iar aproximativ 100 de milioane de barili rămân de pus pe piaţă. Din această cantitate, Europa mai are de furnizat 46 de milioane de barili, continentul american 40 de milioane, iar regiunea Asia-Oceania aproximativ 10 milioane.

Ritmul eliberărilor a încetinit considerabil, de la o medie de 2,2 milioane de barili pe zi în perioada martie-iunie la aproximativ 270.000 de barili pe zi în septembrie.

Consiliul de conducere al AIE urmează să stabilească joi detaliile operaţiunii, investitorii urmărind în special viteza cu care vor fi livrate volumele rămase şi posibilitatea aprobării unor cantităţi suplimentare.

Statele membre ale agenţiei deţin aproximativ un miliard de barili în rezerve guvernamentale, dintre care peste 200 de milioane de barili reprezintă motorină. Utilizarea acestor stocuri reduce însă capacitatea pieţei de a absorbi viitoare şocuri de aprovizionare sau creşteri bruşte ale preţurilor.

Atacurile asupra infrastructurii energetice ameninţă redresarea exporturilor din Orientul Mijlociu

AIE a semnalat şi riscuri persistente pentru aprovizionarea cu petrol din Golful Persic, în pofida unei recuperări parţiale a exporturilor în septembrie.

Livrările de ţiţei ale producătorilor din regiune au crescut cu 4,4 milioane de barili pe zi luna trecută, ajungând la aproximativ 75% din nivelurile înregistrate înaintea războiului.

Creşterea a fost susţinută de reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, unde fluxurile au avansat cu 3,7 milioane de barili pe zi, până la 10,9 milioane de barili zilnic, inclusiv datorită operaţiunilor de transfer al petrolului între nave în Golful Oman.

”Totuşi, recenta escaladare a atacurilor asupra infrastructurii energetice regionale şi a traficului petrolier ameninţă să compromită progresele suplimentare”, a avertizat agenţia.

Pentru ansamblul anului 2026, AIE estimează o reducere a cererii mondiale de petrol cu 2,6 milioane de barili pe zi, faţă de scăderea de 2,5 milioane de barili anticipată luna trecută. Motorina reprezintă aproximativ un sfert din această contracţie.

Oferta mondială de petrol ar urma să scadă cu 5,8 milioane de barili pe zi în 2026, înainte de o revenire de 7,7 milioane de barili pe zi în 2027, evoluţie care ar putea readuce piaţa petrolului în excedent. Relaxarea aprovizionării cu motorină ar putea însă întârzia, din cauza deficitului acumulat şi a capacităţilor limitate de rafinare.