În timp ce toată lumea aștepta sancțiunile promise de americani rușilor, Donald Trump a venit cu un anunț-șoc la Casa Albă. Președintele american a bătut palma cu Vladimir Putin pentru livrări masive de motorină rusească. Iar, la schimb, Statele Unite suspendă o parte din sancțiunile impuse exporturilor energetice ale Rusiei.

Decizia, justificată de liderul american prin nevoia de a reduce prețurile la combustibili, a stârnit critici la Kiev și îngrijorare în rândul aliaților occidentali.

O tonă de motorină cântărește mult în politică, nu și la pompă

Întrebat de jurnalistul PRO TV Cristian Leonte cât cântărește astăzi o tonă de motorină rusească, Goșu a spus că, în realitate, cântărește puțin, dar că politic are o greutate mult mai mare.

„O tonă de motorină rusească cântărește în realitate foarte puțin. Politic, însă, cântărește foarte mult o tonă.”, a explicat Armand Goșu.

El a atras atenția și asupra unității de măsură. Trump a anunțat cantitatea în tone, însă, spune analistul, doar rușii calculează astfel, în timp ce americanii și europenii folosesc barilul. Pentru Goșu, asta arată de unde vine informația.

„Faptul că președintele Trump a anunțat tonă, nu baril, nu altceva, spune că a primit în plic de la Putin cantitatea.”, a afirmat Goșu.

Analistul subliniază faptul că, potrivit acordului, este vorba despre o cantitate suficientă doar pentru 12 ore în SUA, așa că efectul asupra prețurilor la benzinării ar fi neglijabil. „Deci impactul asupra prețului la pompă în America e aproape zero.”, a explicat el.

Goșu a mai amintit că Statele Unite nu au importat niciodată motorină rusească. Ele produc mult și exportă, inclusiv către Europa, unde sunt mai multe motoare diesel și unde Rusia a livrat motorină.

„Orice om normal la cap ar trebui să știe că America n-a importat niciodată nici măcar o tonă sau un galon, cum vreți, de motorină din Uniunea Sovietică sau din Rusia.”, a spus analistul.

Miza reală: loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

Adevărata problemă, spune Goșu, nu este cantitatea de motorină care ajunge pe piață. Miza ar fi presiunea pusă pe Zelenski să nu mai lovească cu drone terminalele portuare și rafinăriile din Rusia.

Analistul consideră că tocmai aceste lovituri sunt cea mai importantă armă a Kievului.

„Păi tocmai asta este atuul lui Zelenski.”, a afirmat Goșu.

El a explicat că, în ultimele luni, linia frontului a rămas neschimbată, iar economia rusă ar fi tot mai greu de menținut, pentru că Putin nu mai are de unde să finanțeze războiul. Veniturile Rusiei vin în mare parte din petrol, a mai spus Goșu, care a făcut o comparație cu Uniunea Sovietică, ce a supraviețuit în anii ‘70-‘80 datorită petrolului și s-a prăbușit, în opinia lui, și din cauza scăderii prețului acestuia.

„Dacă vrei să învingi Rusia, scazi prețul petrolului vreme de câțiva ani”, a spus Goșu.

Zelenski ”luptă împotriva a doi inamici”

Analistul mai este de părere că Ucraina nu se confruntă în prezent cu un singur adversar. Potrivit lui Goșu, atât Rusia, cât și Statele Unite încearcă să o forțeze să accepte condiții de pace nefavorabile.

„În momentul ăsta luptă împotriva a doi inamici. Ambii pun presiune și încearcă să-l îngenuncheze pe Zelenski, încearcă să îngenuncheze Ucraina, să o oblige să semneze condiții de pace nefavorabile. E vorba de Putin și de Trump.”, a declarat Goșu.

El a amintit că, după anunțul privind motorina, Trump a transmis că Zelenski ar trebui să plece din funcția de președinte, iar Elon Musk l-ar fi susținut. Goșu a descris situația ca fiind „stranie”: cel mai puternic om din lume și cel mai bogat ar pune presiune pe un lider despre care se spune că nu este atât de puternic.

„Lucrurile-s destul de stranii, evoluează de la oră la oră cu o viteză fantastică și nu știi cum se vor încheia.”, a spus el.

De ce acum. Alegerile din SUA și prețul petrolului

Pentru Goșu, momentul nu este întâmplător, pentru că în Statele Unite se apropie alegerile.

„Pe 3 noiembrie vom avea midterms elections. De rezultatul midterms elections va depinde a doua parte a mandatului lui Trump”, a spus Goșu.

Nu în ultimul rând, prețul petrolului rămâne ridicat și din cauza atacului SUA și al Israelului asupra Iranului, care a dus la blocajul din strâmtoarea Ormuz. Goșu este de acord că această situație este o parte importantă a explicației. „Din rațiuni electorale, Trump vrea să mute responsabilitatea asupra prețului petrolului de pe el.”, a afirmat analistul.

Goșu mai spune că președintele american repetă de o lună că Zelenski este vinovat de prețul galonului, tocmai ca să audă ... alegătorul american. „Vinovat e Zelenski pentru prețul galonului nu doar la motorină, în general pentru prețul galonului.”, spune Goșu despre planul lui Donald Trump înainte de alegeri.

Trei variante de interpretare pentru decizia ”rusească” a lui Trump

Analistul a mai prezentat și trei interpretări ale deciziei lui Donald Trump în favoarea Rusiei.

Prima variantă ar fi că președintele Trump este șantajat de Moscova, în condițiile în care probele în această direcție sunt greu de confirmat, tocmai pentru că în lumea serviciilor de informații lucrurile se confirmă dificil.

A doua, cea spre care înclină el, ar fi una de interes personal.„El vrea să facă niște deal-uri. El mai are puțin timp să facă deal-uri, să câștige niște business-uri.”, a spus Goșu.

Al treilea scenariu pornește de la informațiile din presa americană despre un posibil plan de pace. În acest caz, oprirea loviturilor asupra rafinăriilor ar fi o etapă necesară pentru pasul următor, în care Witkoff și Kushner ar merge la Moscova să-i prezinte lui Putin planul.

Analistul a precizat că planul este complicat, mai ales pentru Europa, care preferă sancțiunile. Rusia exportă petrol și gaze în Europa, nu în America, iar reacția europenilor la înțelegerea pe motorină a fost una critică.„Au venit cu un pachet și mai dur de sancțiuni împotriva rușilor.”, a spus Goșu despre reacția de la Bruxelles.

Interviul integral cu istoricul și analistul Armand Goșu poate fi urmărit în înregistrarea VIDEO a emisiunii!