Pentru prima dată după mulți ani, Brașovul, Predealul și Sinaia nu au anunțat scumpiri de bilete pentru instalațiile de transport pe cablu.

Poiana Brașov va fi la iarnă centrul Festivalului Olimpic al Tineretului European, o competiție care îi obligă pe organizatori să asigure condiții perfecte pentru sporturile de iarnă. În aceste condiții, Primăria Brașov a cumpărat tunuri de zăpadă de ultimă generație, de care ne vom bucura cu toții.

Corespondent PROTV: „Cele 14 tunuri performante, capabile să producă – fiecare – un vagon de zăpadă pe oră, vor putea fi mutate pe orice pârtie din Postăvaru, acolo unde este nevoie. În plus, echipamentele, care costă 1,7 milioane de lei, pot fi utilizate și la temperaturi pozitive, de până la 2,5 grade Celsius. Din păcate, nu vor fi aici chiar de la începutul sezonului.”

Sinaia pregătește facilități pentru începători

În acest timp, Sinaia încearcă să devină mai accesibilă schiorilor neexperimentați.

Maria Floricică, reprezentanta domeniului schiabil Sinaia: „Avem investiții care vizează zona de începători, zona de inițiere, de la cota 1.400, care a fost lărgită și care va fi updatată și cu o bandă de transport pentru copii.”

Prioritatea este însă punerea în funcțiune a telegondolei, pe tronsonul inferior, afectat de o alunecare de teren care a deplasat un stâlp de susținere.

Corespondent PROTV: „Pilonul aflat acum în zona cu probleme va fi mutat aici, la câțiva metri mai sus, pe o fundație nouă, stabilă, care a fost turnată deja. Costurile depășesc o sută de mii de euro.”

Predealul și Păltinișul anunță investiții și schimbări de prețuri

La Predeal se va monta un telescaun nou, de patru locuri, cu o lungime de peste 700 de metri.

Mihai Predeleanu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Predeal: „E un proiect care are termen de finalitate în 12 luni, deci va fi gata în sezonul 2027-2028.”

La Păltiniș am putea schia chiar din această lună. Tunurile funcționează deja, iar administratorii pârtiilor au reușit să păstreze cu folii termoizolatoare zăpadă de anul trecut. Domeniul schiabil a beneficiat de investiții de circa un milion de euro, în ultimii 3 ani.

Transportul pe cablu se scumpește însă aici cu până la 5%, astfel că skipass-ul de o zi va costa 120 de lei. Copiii primesc cartela gratuit, dacă ambii părinți sunt schiori plătitori.