Economistul atrage atenția asupra ritmului în care se împrumută statul și spune că datoria publică a ajuns la aproximativ 240 de miliarde de euro.

„Datoria publică a României a ajuns la 240 de miliarde de euro. Ea are în spate ani buni de deficit imens în care statul s-a întins mai mult decât îi este plapuma, a finanțat la greu consumul, plătind pentru un stat ineficient, obez și resursofag. Din această datorie publică, jumătate este externă, ceea ce arată o dependență imensă și în creștere de cei din afara țării”, a scris Cristian Păun, profesor universitar și analist economic, într-o postare pe Facebook.

Cristian Păun a calculat și cât revine fiecărui locuitor din România din totalul datoriei publice. Potrivit acestuia, suma se apropie de 12.000 de euro pentru fiecare român, inclusiv pentru copii.

„Povara financiară a acestei datorii publice, pe care o duce astăzi în spate fiecare român, a ajuns la circa 12.000 de euro. Asta înseamnă că fiecare familie cu doi adulți și doi copii are, astăzi, în spate o datorie de aproape 50.000 de euro”, a susținut Cristian Păun.

Rezultă, astfel, în urma unui calcul simplu (valoarea totală a dobânzilor plătite împărțită la numărul de zile – 272 – și apoi la numărul de ore și minute), că dobânzile costă bugetul statului 130.000 de lei pe minut, potrivit calculelor ȘtirileProTV.ro.

El a atras atenția și asupra sumelor pe care statul trebuie să le plătească anual doar pentru dobânzile împrumuturilor. Estimarea sa este că, în acest an, cheltuielile cu dobânzile vor ajunge la aproximativ 68 de miliarde de lei.

„Asta înseamnă circa 700 de euro/an din buzunarul fiecărui român (incluzând și copiii noștri). Adică, vreo 3.000 de euro/an din bugetul fiecărei familii, cu 2 adulți și 2 copii”, a explicat economistul.

În opinia sa, continuarea politicii deficitelor bugetare ridicate și a împrumuturilor reprezintă un risc major pentru România.

„România este astăzi într-un mare impas. Dacă politicienii nu se trezesc și ne împing în continuare pe acest drum al deficitelor și al îndatorării, nu ajungem deloc bine. Falimentul ne bate la ușă. Creditorii ne bat la ușă”, a avertizat Cristian Păun.

Statul se împrumută cu 40% mai mult decât sectorul privat

Profesorul universitar susține că statul se împrumută în prezent cu aproape 40% mai mult decât sectorul privat și consideră că această situație afectează accesul companiilor la finanțare.

„În timp ce datoria sectorului privat a avut o evoluție relativ constantă în ultimii ani, cea publică a crescut exponențial. Cu siguranță, împrumuturile statului nu merg cu precădere către investiții, statul concurând tot mai mult cu sectorul privat pentru resurse de finanțare”, a scris el.

Datoria publică a României, estimată la 61,6% din PIB în 2026

Datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, va urca la 63,4% din PIB în 2027 şi este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036, conform Raportului de convergenţă pentru 2026 al Comisiei Europene.

Datoria guvernamentală reprezintă totalul sumelor pe care statul le-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile care nu pot fi susținute din veniturile încasate, precum taxele și impozitele. Statul se împrumută de la bănci, investitori sau instituții financiare internaționale, iar banii trebuie returnați, cu dobândă.

Datoria guvernamentală crește cu aproximativ 300.000 de lei pe minut, echivalentul a 4.632 de lei pe secundă sau aproape 400 de milioane de lei pe zi, notează Institutul European pentru Studii Economice.

La 30 iunie 2026, datoria guvernamentală a României ajunsese la aproximativ 129 de miliarde de euro.

Raportată la Produsul Intern Brut (PIB), datoria ajunsese la 60,4% în iulie 2026, potrivit cifrelor Ministerului Finanțelor. Nivelul depășește astfel pragul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Raportului de convergență pentru 2026 al Comisiei Europene, raportul datoriei publice la PIB a crescut de la 54,8% în 2024 la 59,3% în 2025. Estimările arată că deficitul va ajunge la 61,6% în 2026 și la 63,4% în 2027.

În primele nouă luni ale acestui an statul a plătit dobânzi în valoare de 50,6 miliarde de lei aferente datoriei guvernamentale, în creștere cu 10,6 miliarde de lei (de la 39,9 miliarde de lei la 50,6 miliarde de lei) față de perioada similară a anului precedent, conform informațiilor oficiale furnizate de Ministerul Finanțelor Publice.

Plata dobânzilor aferente datoriei guvernamentale a ajuns astfel să reprezinte nu mai puțin de 2,5% din PIB, procentaj mai mare decât al multor ministere.