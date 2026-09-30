Totul s-a întâmplat din cauza numărului său personal de identificare, care era identic cu cel al unui cetățean slovac. Vojtěch, din Brno, avea nevoie de un împrumut pentru a-și dezvolta afacerea. „Era nevoie de o anumită sumă pentru asta, așa că mi s-a respins cererea”, a povestit bărbatul, potrivit tn.nova.

În răspunsul primit după solicitarea creditului, compania i-a transmis că nu îi poate aproba cererea din cauza informațiilor existente în registrul SOLUS, baza de date în care sunt evidențiate persoanele cu datorii.

„Am analizat cu atenție toate informațiile pe care le avem despre dumneavoastră și am stabilit că nu putem da curs cererii. Din păcate, nu vă putem aproba solicitarea din cauza informațiilor din registrul SOLUS”, se arăta în răspuns.

Vojtěch a cerut imediat un extras din registrul debitorilor pentru a verifica situația. În aceeași seară, a primit un mesaj prin care era informat că are o datorie de 14.957 de coroane la Vodafone, echivalentul a aproape 2.000 de euro.

„Pe la nouă și jumătate în aceeași seară, am primit un mesaj că îi datorez 14.957 de coroane celor de la Vodafone. Nu înțelegeam de ce”, a povestit el.

Nici angajații nu l-au putut lămuri

A sunat apoi la serviciul de relații cu clienții al operatorului și a cerut explicații. Nici reprezentantul companiei nu mai întâlnise însă o astfel de situație.

„Mi-a spus că nu a mai întâlnit așa ceva în viața lui și că nu știe cum să procedeze. I-am spus că și noi avem exact aceeași problemă”, a relatat Vojtěch.

Bărbatul a fost îndrumat să meargă personal la un magazin Vodafone pentru a depune reclamația, deși susținea că nu fusese niciodată client al companiei.

A doua zi, Vojtěch s-a prezentat la un magazin Vodafone și i-a explicat situația managerului. „Mi-a spus că nu s-a mai confruntat niciodată cu așa ceva și că nu știe cum să procedeze”, a spus el.

Care a fost explicația

Ulterior, Vodafone i-a oferit o explicație: compania avea în sistem două persoane cu același număr personal de identificare.

„Vodafone mi-a spus că avea de ales între două numere personale de identificare. Nu înțelegeam deloc cum este posibil ca o companie de dimensiunea Vodafone să ajungă într-o astfel de situație. Așa că, de la început, am privit totul cu neîncredere”, a declarat Vojtěch.

Departamentul de reclamații al Vodafone i-a transmis că numărul său de identificare va fi eliminat din registrul SOLUS.

„Vă asigurăm că am luat măsuri pentru eliminarea numărului personal de identificare în cauză din baza de date SOLUS. Regretăm situația creată, însă compania noastră nu este responsabilă pentru apariția ei”, a transmis Vodafone.

Numărul de identificare era identic cu al unui cetățean slovac

Potrivit reprezentantului Vodafone, problema a apărut deoarece un cetățean slovac avea același număr personal de identificare.

„Există o persoană din Slovacia cu un număr personal de identificare identic, care este debitorul. Din acest motiv, am introdus această persoană în registrul SOLUS”, a explicat purtătorul de cuvânt al Vodafone, Ioannis Papadopoulos.

Numărul personal de identificare este considerat, în mod obișnuit, un element unic prin care o persoană poate fi identificată. În practică însă, pot apărea situații în care două persoane ajung să aibă același număr.

„Este evident că există o eroare, altfel debitorul nu ar fi ajuns acolo din greșeală. Din câte înțeleg, Vodafone l-a introdus în registru doar pe baza numărului personal de identificare, fără alte elemente de identificare, precum numele, prenumele sau domiciliul”, a explicat Miroslav Beneš, purtător de cuvânt al registrului SOLUS.

Vodafone susține însă că, în cazul persoanei care avea datoria, identificarea s-a făcut pe baza cărții de identitate.

„Verificăm că există, desigur, mai multe modalități de identificare a clienților. În acest caz, persoana care avea obligațiile financiare față de noi a fost identificată pe baza cărții de identitate. Prin urmare, avem toate informațiile din acel document și am lucrat cu ele”, a declarat Papadopoulos.

Problema a durat aproape patru ani

Potrivit Ministerului de Interne din Cehia, instituția responsabilă de gestionarea datelor personale, apariția unor numere personale de identificare identice poate fi rezultatul unei erori. În plus, Slovacia folosește un sistem cu aceeași structură a numerelor.

„Aș sublinia că numărul personal de identificare emis de autoritățile slovace, potrivit legislației actuale, nu poate fi folosit pe teritoriul Cehiei. De aceea, recomandăm ca aceste entități să utilizeze și alte date de identificare pentru a se asigura că identifică persoana corectă”, a declarat Adam Rözler, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Potrivit SOLUS, după ce Vojtěch a sesizat problema, înregistrarea a fost eliminată în patru zile lucrătoare.

„De la primul răspuns potrivit căruia acel număr personal de identificare exista în baza de date a debitorilor, înregistrarea a fost ștearsă în patru zile lucrătoare. Este, de fapt, o soluționare foarte rapidă. Mecanismele de control funcționează”, a explicat Beneš.

El a precizat însă că situația ar putea fi verificată mai riguros dacă ar exista posibilitatea ca instituțiile să compare automat numărul personal de identificare cu alte date din registrele statului, precum numele, prenumele și data nașterii.

Întreaga problemă a durat aproape patru ani. Principala temere a lui Vojtěch este că, chiar și după eliminarea datoriei din registru, informațiile despre istoricul negativ ar putea rămâne în alte sisteme și i-ar putea afecta, de exemplu, o viitoare cerere de credit ipotecar.

Bărbatul poate solicita din nou un credit

Vodafone susține că a solicitat imediat eliminarea înregistrării din registru, deși această măsură a dus și la ștergerea datoriei persoanei care era, în realitate, debitorul.

„Imediat după primirea reclamației, am solicitat registrului să șteargă înregistrarea. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru ca domnul Vojtěch să fie eliminat din registru”, a spus Papadopoulos.

Acum, bărbatul poate depune din nou cererea pentru un credit. Potrivit registrului, solicitarea ar trebui să fie procesată fără probleme.

Schimbarea numărului personal de identificare nu reprezintă însă o soluție. Legislația permite modificarea acestuia doar în situații clar prevăzute de lege.