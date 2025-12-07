Daniel Băluţă: „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut şcoli”

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 12:45
×
Codul embed a fost copiat

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat duminică, după vot, că le mulţumeşte bucureştenilor pentru participare și susține că a venit timpul ca rezultatele și proiectele realizate ca primar de sector să primeze.

autor
Ioana Andreescu

„Sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim”, a adăugat el.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, duminică, după ce a votat, că le mulţumeşte tuturor bucureştenilor care participă la vot şi consideră că a venit timpul ca rezultatele şi toate proiectele pe care le-a făcut în calitate de primar de sector să fie cele care contează.

Daniel Băluță Daniel Băluță
Daniel Băluță Daniel Băluță
Daniel Băluță Daniel Băluță

„Este o zi specială pentru noi toţi, pentru bucureşteni. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot. Vreau să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârşit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează, banii europeni să fie cei care contează: metroul, spitalele, tramvaiul, unităţile de primiri urgenţe, şcolile, spitalele, copiii, toate lucrurile astea sunt cele care contează, pentru că este vorba de rezultate, dar mai presus decât asta este vorba despre oameni. Pentru că, da, tot ceea ce facem şi tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraş, dominat până astăzi de ceartă, de scandal şi de haos, lucrurile astea trebuie să înceteze. Şi sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim”, a declarat Daniel Băluţă, duminică, la ieşirea din secţia de votare.

Citește și
Primăria Capitalei
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

El a adăugat că îi îndeamnă pe toţi bucureştenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot, dar în special pe cetăţenii din Sectorul 4, „să putem continua împreună proiectele pentru Bucureşti”.

Întrebat dacă vremea este un adversar al candidaţilor, Băluţă a răspuns: „Cetăţenii ştiu de fiecare dată ce este mai bine pentru ei. Nimic nu îi împiedică să-şi exercite acest drept democratic”.

„Cel mai important sondaj îl avem la sfârşitul zilei. Sunt convins că vor veni mulţi bucureşteni la vot şi sunt convins că rezultatele vor fi cele care vor prima”, a transmis Daniel Băluţă.

El a fost întrebat ce mesaj are pentru cetăţenii deznădăjduiţi.

„Ce trebuie să avem cu toţii în minte este speranţa bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat. Ce se află în spatele lui şi, vorbind în numele meu, am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut şcoli. Asta nu este un simbol al deznădejdei, este un simbol al optimismului, al dorinţei de a schimba din toată inima ceva în acest oraş”, a transmis Daniel Băluţă.

Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc.

Sursa: News.ro

Etichete: primaria capitalei, alegeri locale, daniel baluta,

Dată publicare: 07-12-2025 12:27

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Citește și...
Începe, oficial, extinderea Magistralei 4. Vor fi realizate 14 stații noi, cu o investiție de peste 3,5 miliarde de euro
Stiri actuale
Începe, oficial, extinderea Magistralei 4. Vor fi realizate 14 stații noi, cu o investiție de peste 3,5 miliarde de euro

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a semnat, joi, ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei de metrou M4, fiind vorba despre o investiţie de 3,5 miliarde de euro.

Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Cine este Eugen Teodorovici, fost candidat independent la Primăria Capitalei. S-a retras în favoarea lui Daniel Băluță, PSD
Alegeri locale 2025
Cine este Eugen Teodorovici, fost candidat independent la Primăria Capitalei. S-a retras în favoarea lui Daniel Băluță, PSD

UPDATE. Miercuri, 3 decembrie, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat că renunță la cursa pentru alegerile locale din București și că îl susține pe prim-vicepreședintele PSD Daniel Băluță

Recomandări
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 10%
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 10%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO

Președintele României Nicușor Dan a votat pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului București la ora 9:15. Fostul edil al Capitalei a votat la școala Luceafărul din sectorul 5 din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Decembrie 2025

02:16:05

Alt Text!
iBani
iBani - 07 Decembrie 2025

13:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28