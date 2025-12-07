Daniel Băluţă: „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut şcoli”

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat duminică, după vot, că le mulţumeşte bucureştenilor pentru participare și susține că a venit timpul ca rezultatele și proiectele realizate ca primar de sector să primeze.

„Sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim”, a adăugat el.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, duminică, după ce a votat, că le mulţumeşte tuturor bucureştenilor care participă la vot şi consideră că a venit timpul ca rezultatele şi toate proiectele pe care le-a făcut în calitate de primar de sector să fie cele care contează.

„Este o zi specială pentru noi toţi, pentru bucureşteni. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot. Vreau să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârşit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează, banii europeni să fie cei care contează: metroul, spitalele, tramvaiul, unităţile de primiri urgenţe, şcolile, spitalele, copiii, toate lucrurile astea sunt cele care contează, pentru că este vorba de rezultate, dar mai presus decât asta este vorba despre oameni. Pentru că, da, tot ceea ce facem şi tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraş, dominat până astăzi de ceartă, de scandal şi de haos, lucrurile astea trebuie să înceteze. Şi sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim”, a declarat Daniel Băluţă, duminică, la ieşirea din secţia de votare.

El a adăugat că îi îndeamnă pe toţi bucureştenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot, dar în special pe cetăţenii din Sectorul 4, „să putem continua împreună proiectele pentru Bucureşti”.

Întrebat dacă vremea este un adversar al candidaţilor, Băluţă a răspuns: „Cetăţenii ştiu de fiecare dată ce este mai bine pentru ei. Nimic nu îi împiedică să-şi exercite acest drept democratic”.

„Cel mai important sondaj îl avem la sfârşitul zilei. Sunt convins că vor veni mulţi bucureşteni la vot şi sunt convins că rezultatele vor fi cele care vor prima”, a transmis Daniel Băluţă.

El a fost întrebat ce mesaj are pentru cetăţenii deznădăjduiţi.

„Ce trebuie să avem cu toţii în minte este speranţa bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat. Ce se află în spatele lui şi, vorbind în numele meu, am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut şcoli. Asta nu este un simbol al deznădejdei, este un simbol al optimismului, al dorinţei de a schimba din toată inima ceva în acest oraş”, a transmis Daniel Băluţă.

