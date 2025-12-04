Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 11,5% dintre bucureșteni au ales 1, 0,5% au ales 2, 1.2% au ales 3, 0.8% au ales 4, 4,9% au ales 5, 1,3% au ales 6, 3,3% au ales 7. 5,3% indică 8, 5% 9 și 64,6% indică 10. 1,6% știu sau nu răspund la această întrebare.

Cum arată topul

Alegători potențiali (cei care nu sunt siguri că merg la vot):

Dintre bucureștenii care își exprimă o opțiune de vot (71,2% din totalul eșantionului), 28,2% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), (față de 26,6% în noiembrie), 27,1% pe Ciprian Ciucu (PNL) (față de 24,2% în noiembrie), iar 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 19,1% în noiembrie).

Pe locul patru în preferințe se află Cătălin Drulă (USR) cu 11,1% (față de 11.6% în noiembrie), iar 6,9% ar alege-o pe Ana Ciceală (SENS) (față de 6,5% în noiembrie).

Alegători mobilizați (cei care vor merge la vot):

Dintre cei care merg sigur la vot (adică 52,6% din total eșantion), 28,9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București (față de 27,1% în noiembrie), 27,4% pe Daniel Băluță (PSD) (față de 24% în noiembrie), iar 21,2% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 21,3% în noiembrie). 10,9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) (față de 12,1% în noiembrie), iar 8,3% pe Ana Ciceală (SENS) (față de 7.6% în noiembrie). 3,3% indică un alt candidat (față de 7,9% în noiembrie).

„Având în vedere fluiditatea votului din ultima săptămână și competiția strânsă, publicăm atât intenția de vot a bucureștenilor care optează pentru un candidat, indiferent dacă sunt sau nu siguri că vin la vot (Alegătorii Potențiali), cât și intenția de vot a bucureștenilor care optează pentru un candidat și în același timp au declarat la momentul culegerii datelor că sunt siguri că vor veni la vot, prin indicarea notei 10 la întrebarea care testează prezența (Alegătorii Mobilizați). Competiția electorală din București este intensă, iar gradul de incertitudine cu privire la deznodământul final al alegerilor rămâne ridicat pe fondul creșterii, în ultimele două săptămâni, a ponderii votanților nehotărâți de la 10% la aproape 16%. Acest lucru poate indica fie alegători care se vor hotărî în ultimul moment cu cine să voteze, fie alegători care acum se declară nehotărâți, dar în final, nu se vor prezenta la urne, așa cum s-a mai întâmplat la alte alegeri precedente. În ceea ce privește prezența, cei care declară că merg sigur la vot și au o opțiune concretă reprezintă în acest moment 52,6% din totalul alegătorilor, cu 10 procente mai puțin decât în urmă cu două săptămâni (62,9%), dar semnificativ peste nivelul de prezență de la alegerile locale din 9 iunie 2024, când au venit la urne 41% dintre bucureșteni”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP.

