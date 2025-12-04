Începe, oficial, extinderea Magistralei 4. Vor fi realizate 14 stații noi, cu o investiție de peste 3,5 miliarde de euro

04-12-2025 | 13:21
Piata Unirii
Inquam Photos / George Calin

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a semnat, joi, ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei de metrou M4, fiind vorba despre o investiţie de 3,5 miliarde de euro.

autor
Sabrina Saghin

El a precizat că noul traseu va avea 11 kilometri, între Gara de Nord şi Gara Progresul, urmând să fie realizate 14 staţii noi.

„Ne aflăm astăzi într-un loc care nu este doar o staţie de metrou, ci este dovada concretă că Bucureştiul poate. Tudor Arghezi este prima staţie de metrou construită vreodată de o autoritate locală din România. Aici am demonstrat că atunci când ai voinţă, viziune şi disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă. Şi tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare, un proiect care schimbă viitorul mobilităţii în Bucureşti. Pentru că doar extinderea magistralei M4 va aduce în 2040 - 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de Sectorul 4, pentru a uni nordul şi sudul oraşului printr-o magistrală modernă, continuă şi predictibilă”, a declarat Daniel Băluţă, joi, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul social-democrat al Transporturilor Ciprian Şerban.

Primăria anunță traseul complet al noii magistrale

El a explicat că vor fi construite 14 staţii noi de metrou de la Gara de Nord la Gara Progresul.

Daniel Băluţă a precizat care va fi traseul noii linii de metrou.

metrou
Metrorex anunță modificări de circulație pe Magistrala 4 din cauza lucrărilor. Pasagerii vor fi transbordați la stația Jiului

„Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului, şi Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5 şi al comunei Jilava, din judeţul Ilfov. Asigur cetăţenii că începerea acestor lucruri nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap”, a mai declarat primarul Sectorului 4.

El a precizat că acest proiect va avea doi ani de proiecte şi cinci ani de execuţie.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a afirmat că acesta este cel mai mare proiect de infrastructură din Capitală.

„Protocolul dintre Ministerul Transporturilor şi Primăria Sectorului 4 prinde astăzi contur. Primăria Sectorului 4 a semnat astăzi ordinul de începere pentru cea mai mare lucrare, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei - magistrala M4 de Metro. Sunt convins că din 8 decembrie Daniel Băluţă va fi primarul Capitalei şi astfel de lucrări de infrastructură mare, cum este şi pasajul Unirii, se vor regăsi în toate sectoarele din Bucureşti. 14 staţii noi vor fi construite pe acest traseu între Gara de Nord şi Gara Progresul, care vor transforma practic acest coridor în cea mai importantă axă de mobilitate a oraşului”, a declarat ministrul Transporturilor.

Sursa: News.ro

Etichete: metrou, daniel baluta,

Dată publicare: 04-12-2025 13:21

