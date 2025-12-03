Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Daniel Băluță. Anunțul lui vine după ce marți s-a retras și Vlad Gheorghe.

Eugen Teodorovici, candidat independent, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține Daniel Băluță.

Chiar dacă a anunțat că nu mai dorește să fie în cursa pentru Primăria Municipiului București, numele lui va continua să se afle pe buletinul de vot la alegerile de duminică, 7 decembrie.

Eugen Teodorovici se situează printre candidații cu cele mai reduse șanse, potrivit sondajelor de opinie pentru alegerile din 7 decembrie. Conform cercetării INSCOP din 20 noiembrie, el înregistra doar 3,5% din intenția de vot a bucureștenilor. În schimb, Daniel Băluță, candidatul pe care îl susține, se numără printre favoriții acestei competiții electorale.

Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel, arată news.ro.

Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluţă era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă, este creditat cu 23,3% şi este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

O nouă retragere din cursa pentru Primăria Capitalei

Cu doar o zi înainte de Eugen Teodorovici, și Vlad Gheorge, alt candidat independent și-a anunțat retragerea din alegerile de pe 7 decembrie. El și-a oferit sprijinul pentru Ciprian Ciucu.

Un alt candidat care s-a din cursa electorală este Alexandru Zidaru, cunoscut ca 'Makaveli', care și-a anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu.

Trebuie precizat că spre deosebire de cei doi, Makaveli nu se va afla pe buletinul de vot de pe 7 decembrie.

