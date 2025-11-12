Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

12-11-2025 | 15:09
CCR, judecatori
Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

autor
Ioana Andreescu

De altfel, CCR a amânat toate dosarele aflate miercuri pe ordinea de zi.

Proiectul privind plata pensiilor private a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul va fi eşalonat pe opt ani şi, prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Totodată, pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.

Judecătorii de la Instanţa supremă au sesizat CCR cu privire la mai multe aspecte de neconstituţionalitate ale acestei legi.

Potrivit magistraţilor, cetăţenii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă şi predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie şi este în interesul societăţii ca legea să fie examinată de Curtea Constituţională înainte de promulgare, iar în măsura în care se vor impune corecţii, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.

Magistraţii susţin că din examinarea prevederilor acestei legi se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Şi AUR a sesizat instanţa constituţională în legătură cu actul normativ, susţinând că "Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III".

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat 'pentru' adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români. În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor, care vor încasa comisioane de 0,21% - 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român, care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, susţinea AUR într-un comunicat de presă.

Sursa: Agerpres

Etichete: CCR, lege, pensii private,

Dată publicare: 12-11-2025 15:09

