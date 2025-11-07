Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

Documentul majora vârsta de pensionare și micșora pensia de serviciu. Executivului i se reproșează că nu a cerut avizul Consiliului Superior al Magistraturii, adică o chestiune de procedură.

Opt judecători nu au avut critici legate de fondul legii. Executivul mai are la dispoziție trei săptămâni ca să vină cu o variantă necontestată, pentru a nu pierde milioane de euro din PNRR.

Curtea Constituțională a României a declarat, cu o majoritate de 5 la 4 voturi, neconstituțională Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, în 20 octombrie. Cei cinci judecători constituționali care au decis soarta legii nu au analizat toate criticile aduse legii de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Guvernul a pierdut confruntarea de la CCR pentru că nu ar fi așteptat 30 de zile avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Motivele deciziei CCR

Ca atare, având în vedere neregularitatea formulării cererii avizului CSM, Curtea constată că Guvernul nu a solicitat avizul CSM, ceea ce este contrar Constituției, fiind astfel afectat rolul CSM de garant al independenței justiției. (Sursa: CCR)

Ceilalți patru judecători, printre care și șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, sunt de părere că nu Guvernul a greșit în procesul legislativ, ci Consiliul Superior al Magistraturii, acuzat că ar fi tărăgănat deliberat emiterea avizului.

Guvernul și-a îndeplinit obligația legală de solicitare a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului (...).

(Sursa: CCR)

Corespondent ȘtirileProTV: „Judecătorul Gheorghe Stan, unul dintre cei cinci magistrați care au înclinat balanța în favoarea declarării ca neconstituțională a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, a fost, de altfel, singurul care a intrat și pe fond, apreciind că varianta asumată de Executiv ar intra în conflict cu Constituția, atât în ceea ce privește cuantumul pensiilor de serviciu, cât și în ceea ce privește perioada de tranziție. O variantă ce ar fi obligat Guvernul să vină cu un proiect cu totul și cu totul diferit.”

Ministrul Justiției susține că orice variantă este posibilă. Fie să se mențină forma adoptată deja, dar să fie cerut avizul CSM-ului, care are legal la dispoziție 30 de zile să-l dea, fie să propună o variantă acceptabilă pentru judecători și procurori. Guvernul are însă la dispoziție exact trei săptămâni ca să rezolve problema pentru a îndeplini un jalon important din PNRR.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Este foarte important să obținem finanțarea europeană. Însă, în egală măsură, este evident că, pentru a se debloca situația, este nevoie de o abordare care să fie rezonabilă, care să fie conformă statului de drept.”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat deja că Guvernul ar putea veni cu o nouă propunere de modificare a legii pensiilor de serviciu pentru magistrați săptămâna viitoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













