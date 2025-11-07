Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Stiri Justitie
07-11-2025 | 19:19
guvernul

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

autor
Ovidiu Oanță

Documentul majora vârsta de pensionare și micșora pensia de serviciu. Executivului i se reproșează că nu a cerut avizul Consiliului Superior al Magistraturii, adică o chestiune de procedură.

Opt judecători nu au avut critici legate de fondul legii. Executivul mai are la dispoziție trei săptămâni ca să vină cu o variantă necontestată, pentru a nu pierde milioane de euro din PNRR.

Curtea Constituțională a României a declarat, cu o majoritate de 5 la 4 voturi, neconstituțională Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, în 20 octombrie. Cei cinci judecători constituționali care au decis soarta legii nu au analizat toate criticile aduse legii de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Guvernul a pierdut confruntarea de la CCR pentru că nu ar fi așteptat 30 de zile avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Citește și
Curtea Constituțională
CCR a amânat decizia în cazul sesizărilor privind legea referitoare la plata pensiilor private

Motivele deciziei CCR

Ca atare, având în vedere neregularitatea formulării cererii avizului CSM, Curtea constată că Guvernul nu a solicitat avizul CSM, ceea ce este contrar Constituției, fiind astfel afectat rolul CSM de garant al independenței justiției. (Sursa: CCR)

Ceilalți patru judecători, printre care și șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, sunt de părere că nu Guvernul a greșit în procesul legislativ, ci Consiliul Superior al Magistraturii, acuzat că ar fi tărăgănat deliberat emiterea avizului.

Guvernul și-a îndeplinit obligația legală de solicitare a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului (...).
(Sursa: CCR)

Corespondent ȘtirileProTV: „Judecătorul Gheorghe Stan, unul dintre cei cinci magistrați care au înclinat balanța în favoarea declarării ca neconstituțională a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, a fost, de altfel, singurul care a intrat și pe fond, apreciind că varianta asumată de Executiv ar intra în conflict cu Constituția, atât în ceea ce privește cuantumul pensiilor de serviciu, cât și în ceea ce privește perioada de tranziție. O variantă ce ar fi obligat Guvernul să vină cu un proiect cu totul și cu totul diferit.”

Ministrul Justiției susține că orice variantă este posibilă. Fie să se mențină forma adoptată deja, dar să fie cerut avizul CSM-ului, care are legal la dispoziție 30 de zile să-l dea, fie să propună o variantă acceptabilă pentru judecători și procurori. Guvernul are însă la dispoziție exact trei săptămâni ca să rezolve problema pentru a îndeplini un jalon important din PNRR.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Este foarte important să obținem finanțarea europeană. Însă, în egală măsură, este evident că, pentru a se debloca situația, este nevoie de o abordare care să fie rezonabilă, care să fie conformă statului de drept.”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat deja că Guvernul ar putea veni cu o nouă propunere de modificare a legii pensiilor de serviciu pentru magistrați săptămâna viitoare.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Sursa: Pro TV

Etichete: CCR, lege, pensii, magistrati,

Dată publicare: 07-11-2025 19:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT
Stiri Justitie
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT

Guvernul Bolojan ar fi trebuit să ceară avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților după încheierea consultării interministeriale, pe 28 august, și nu pe 22 august, când proiectul era încă în consultare publică.

CCR a amânat decizia în cazul sesizărilor privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
CCR a amânat decizia în cazul sesizărilor privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Legea pensiilor private ajunge la CCR. Mai multe ONG-uri cer Curții să oprească „colectivizarea contribuțiilor”
Stiri Economice
Legea pensiilor private ajunge la CCR. Mai multe ONG-uri cer Curții să oprească „colectivizarea contribuțiilor”

Noua lege a pensiilor private este contestat de unele ONG-uri care susțin că proiectul duce la „colectivizarea pensiilor private ale românilor”. Declic a anunțat că depune un Amicus Curiae la CCR pentru a respinge forma actuală a legii.

Recomandări
Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD. Câte voturi a obținut singurul candidat. Lista cu noua echipă de conducere
Stiri Politice
Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD. Câte voturi a obținut singurul candidat. Lista cu noua echipă de conducere

Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcţia de preşedinte al PSD, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi "pentru" şi opt abţineri.

 

Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT
Stiri Justitie
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT

Guvernul Bolojan ar fi trebuit să ceară avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților după încheierea consultării interministeriale, pe 28 august, și nu pe 22 august, când proiectul era încă în consultare publică.

Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul”
Stiri externe
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul”

Președintele Nicușor Dan a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Noiembrie 2025

49:00

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28