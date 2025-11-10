Nicușor Dan a atacat la CCR modificările privind ariile protejate: „Independența energetică trebuie realizată sustenabil”

10-11-2025 | 21:21
parc national piatra craiului
facebook / romsilva

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, luni seară, că a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului.

Preşedintele consideră că actul normativ încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine directivelor europene.

”Am semnat sesizarea către Curtea Constituţională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Legea trimisă spre promulgare ridică probleme de constituţionalitate şi contravine obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene”, a scris, luni seară, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, legea permite reducerea limitelor ariilor protejate şi eliminarea evaluării de mediu pentru categorii întregi de proiecte energetice sau declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării ca fiind de interes pentru securitatea naţională.

Potrivit preşedintelui, sesizarea de neconstituţionalitate subliniază că legea:

• încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos, garantat de art. 35 din Constituţie;

• contravine Directivelor europene privind protecţia habitatelor şi evaluarea impactului asupra mediului care nu permit derogări generale sau automate pentru proiecte energetice ori militare.

• elimină evaluările de mediu şi măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană, reducând nivelul de protecţie a biodiversităţii şi expunând România riscului declanşării unei proceduri de infringement;

”Independenţa energetică a ţării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă, iar România are obligaţia constituţională şi europeană de a proteja patrimoniul natural şi de a garanta fiecărui cetăţean dreptul la un mediu sănătos. Adoptarea unor norme care slăbesc aceste garanţii ar însemna un regres legislativ periculos, contrar principiilor statului de drept”, a mai transmis preşedintele.

Proiectul de lege care permite scoaterea din arii protejate a tuturor construcţiilor începute înainte de 2007 a fost adoptată de deputaţi, în 15 octombrie, cu 262 de voturi pentru şi 33 de voturi împotrivă, potrivit News.ro.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 cu un nou alineat, respectiv, alin.(41), iar intervenţiile legislative vizează crearea unui cadru absolut excepţional, prin care modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau Decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuţie sau demarcate anterior acestei date, în temeiul legislaţiei în vigoare.

Actul normativ a fost criticat şi de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Sursa: News.ro

