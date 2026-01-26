Un general NATO a dezvăluit pentru o publicație germană că aceste zone automatizate vor fi dotate cu drone armate, roboți și vehicule autonome, pregătite să detecteze și să răspundă instant oricărei amenințări. Cosmin Stan vine acum cu toate detaliile.

Un general din comandamentul terestru NATO de la Izmir din Turcia a dezvăluit pentru cotidianul german Welt am Sonntag ca acest plan de apărare va include o zonă defensivă pe care inamicul va trebui să o traverseze pentru a avansa într-un eventual atac.

Aceste zone automatizate vor fi un fel de zone fierbinți, a precizat generalul, foarte greu de străpuns. Si, potrivit planurilor NATO, ar urma sa fie amplasate in Finlanda, Polonia și România.

Cum vor funcționa

Același general susține ca aceste zone automatizate vor fi împânzite cu senzori care vor detecta forțele inamice și vor activa sistemele automate de apărare. Iar la acest capitol vorbim despre drone înarmate, vehicule de luptă parțial autonome, roboți tereștri fără pilot și sisteme automate de apărare aeriană și antirachetă. Decizia finală de utilizare a tuturor acestor arme va fi însă, întotdeauna, în sarcina oamenilor.

Același general a mai precizat pentru publicația germană că succesul acestor automatizări se va baza pe senzorii ultra-performanți care vor acoperi o zonă de câteva mii de kilometri și vor fi amplasați peste tot: pe sol, în spațiu, în spațiul cibernetic sau în aer. Aceștia vor putea colecta date despre mișcările sau utilizarea armelor de către adversar pentru a oferi tuturor țărilor NATO informații în timp real. Întregul sistem ar trebui să fie pe deplin operațional până la finalul anului 2027.

De altfel, chiar la începutul anului, în inima Finlandei, NATO a făcut un pas îndrăzneț înainte în consolidarea apărării în cadrul recentei demonstrații Eastern Flank Deterrence Line adică linia de descurajare de pe flancul estic. A fost o demonstrație tehnică ce a avut ca obiectiv identificarea, testarea și prezentarea unor soluții inovatoare care să întărească reziliența operațională a NATO, prin conectivitate a datelor bazată pe inteligență artificială, interoperabilitatea sistemelor fără pilot și asigurarea misiunilor în medii dificile.

