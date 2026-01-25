Sondaj INSCOP: Românii cred că NATO îi apără, dar realitatea arată vulnerabilități majore. Ce spun despre apărarea țării

„NATO suntem în primul rând noi”, avertizează autorii analizei, care subliniază că cea mai puternică forță de apărare a Alianței pe teritoriul României este și va rămâne Armata Română.



„Măsurăm sistematic la INSCOP Reseach opinia publică din România de 12 ani. În general, românii au o relaxare față de amenințările de securitate, cultivată de fetișul discursiv ale elitelor politice reprezentat de formula magică «ne apără NATO». O formulă aproape ezoterică, dar care ascunde o uriașă fugă de răspundere și o gigantică iresponsabilitate față de cea dintâi datorie, aceea de apărare a țării. Pentru ca ce nu spun elitele de toate felurile, politice, academice, de afaceri, mediatice și nici populația nu pare a sesiza este ca NATO suntem în primul rând noi. Cea mai puternică forță de apărare a NATO de pe teritoriul României este și va rămâne Armata țarii, lăsată de peste trei decenii fără resurse, fără capabilități, fără oameni bine pregătiți si bine plătiți”, a transmis directorul INSCOP.



Țara și-a neglijat propria securitate



Datele colectate sistematic de INSCOP Research în ultimii 12 ani indică o relaxare constantă a populației față de amenințările de securitate, relaxare „cultivată de fetișul discursiv al elitelor politice reprezentat de formula magică «ne apără NATO»”.



Remus Ștefureac spune că România, sub angajamentele NATO, între 2014 și 2024 — perioada de după anexarea Crimeei de către Rusia — a atins pragul de 2% din PIB alocat Apărării doar de două ori.



„Asta înseamnă că, în peste 80% din timp, statul român nu și-a respectat consecvent propriul angajament fundamental de securitate. Acela de 2%, nu 4-5% cât am avea în realitate nevoie dacă ne-am preocupa serios de apărarea noastră și am dori să nu mai repetăm niciodată în istoria noastră situația în care jumătate de milion de români să fie schingiuiți și măcelăriți în închisorile gestionate de un stat ostil pe teritoriul nostru, așa cum s-a întâmplat în primele două decenii ale comunismului instalat cu tancurile sovietice pe plaiurile noastre”, adaugă acesta.



Analistul politic susține că problema fundamentală este lipsa de curaj a clasei politice de a spune populației adevărul strategic, acela că țara noastră poate fi amenințată.

„Această realitate nu este o speculație, ci este confirmată chiar de Federația Rusă. În 2022, când a atacat statul suveran Ucraina, Vladimir Putin a cerut explicit «revenirea la situația din 1997», adică o Europă Centrală și de Est fără NATO — ceea ce ar însemna, implicit, scoaterea României din arhitectura de securitate occidentală. Aceasta este, în sine, o amenințare directă la adresa securității naționale a țării noastre”, precizează acesta.

