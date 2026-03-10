Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice, iar în restul țării se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât media multianuală.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, ceea ce poate accentua uscăciunea solului în unele zone.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de valorile obișnuite.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în zonele extracarpatice, iar în celelalte regiuni se estimează deficit de precipitații.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai ridicate decât cele normale la nivelul întregii țări, cu accent în nord-vest.

Precipitațiile vor fi local deficitare în nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de valorile medii.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Mediile valorilor termice se vor menține apropiate de cele specifice pentru această perioadă în întreaga țară.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, local, în zonele montane și submontane, iar în rest vor fi apropiate de normal.