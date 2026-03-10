Credințele apocaliptice ne influențează reacția la amenințările globale. Printre acestea se numără schimbările climatice, tensiunile geopolitice și dominanța inteligenței artificiale, au descoperit realizatorii studiului, potrivit publicației The Sun.

Oamenii se gândesc, de asemenea, la modul și momentul în care ar putea avea loc sfârșitul lumii, cine sau ce l-ar provoca și dacă este ceva de care să se teamă sau să se bucure. Cercetătorii au chestionat 1.409 persoane din SUA pe tema Apocalipsei, dintre care o treime credeau că sfârșitul este aproape.

Dr. Matthew Billet, de la Universitatea Irvine din California, a declarat: „Credința în sfârșitul lumii este surprinzător de răspândită în America de Nord. Aceasta influențează în mod semnificativ modul în care oamenii interpretează și răspund la cele mai presante amenințări cu care se confruntă umanitatea.”

„Trebuie să înțelegem modul în care diferite comunități interpretează aceste amenințări prin prisma propriilor lor perspective culturale. Într-o lume care se confruntă cu riscuri catastrofale reale, această înțelegere nu a fost niciodată mai importantă” a adăugat cercetătorul.

Dr. Billet a mai spus: „Toată lumea este de acord asupra unui lucru: noi, oamenii, jucăm un rol important în soarta speciei noastre. Acest lucru era valabil atât pentru persoanele religioase, cât și pentru cele nereligioase. Cu toate acestea, existau și diferențe destul de marcante între confesiunile religioase. Aceste diferențe indică modul în care religia – și cultura în sens mai larg – pot modela viziunea noastră fundamentală asupra lumii și asupra viitorului nostru colectiv.”