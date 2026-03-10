Astfel, o persoană fizică ar putea achiziţiona cel mult 10 hectare, iar firmele cu capital străin vor putea cumpăra cel mult 30 de hectare.

„România este în topul ţărilor care au vândut cele mai multe pământuri către străini”, afirmă iniţiatorul proiectului, deputatul AUR Lucian Muşat, care a adăugat că „nu ne vindem glia nu trebuie să rămână doar un slogan, ci o realitate”.

„AUR a depus în Parlament o propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de către cetăţenii străini şi persoanele juridice străine, după ani în care guvernele care s-au succedat la putere au permis vânzarea unor suprafeţe tot mai mari către investitori străini”, a transmis, marţi, AUR, într-un comuniat de presă.

Potrivit documentului citat, iniţiativa legislativă urmăreşte introducerea unor limite privind suprafaţa de teren agricol care poate fi achiziţionată de persoane fizice sau juridice din alte state membre ale Uniunii Europene.

„România este în topul ţărilor care au vândut cele mai multe pământuri către străini. Unele estimări neoficiale spun că în jur de 40% din suprafaţa agricolă a României, sau patru milioane de hectare, sunt controlate direct sau prin firme cu acţionari străini”, a subliniat deputatul AUR Lucian Muşat, iniţiatorul proiectului legislativ.

Potrivit formaţiunii, diferenţele economice dintre cetăţenii români şi investitorii din statele vest-europene influenţează puternic piaţa terenurilor agricole din România.

AUR scrie, în Expunerea de motive, că „puterea economică mult mai ridicată a cetăţenilor UE din vestul Europei le oferă acestora un avantaj în achiziţionarea de terenuri, iar intrarea cetăţenilor UE pe piaţa de achiziţie de terenuri agricole (…) cauzează o creştere necontrolată a preţurilor”.

„Venim cu această lege pe care am iniţiat-o cu intenţia de a diminua din răul deja făcut, prin impunerea unor limite şi condiţii pentru achiziţia de teren agricol în România:

1. Un cetăţean străin să poată achiziţiona maximum 10 hectare de teren.

2. Societăţile cu capital străin sau societăţile româneşti cu capital străin în proporţie mai mare de 50% să poată achiziţiona maximum 30 de hectare.

3. Ridicăm aceste limite pentru societăţile româneşti unde avem acţionariat românesc peste 50% şi unde avem o declaraţie de beneficiar real pentru un cetăţean român.

Nu ne vindem glia nu trebuie să rămână doar un slogan, ci o realitate. Avem soluţiile şi avem oamenii care să le implementeze”, a declarat Lucian Muşat, deputat AUR.